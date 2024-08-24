Французский телеканал TF1 вечером 24 августа сообщил, что в аэропорту Ле-Бурже в Париже задержан создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По данным СМИ, бизнесмена сопровождала неназванная женщина и телохранитель.

Задержание произошло примерно в 20.00 по местному времени. Дурова остановили жандармы, когда он выходил из частного самолета. Владелец Telegram прилетел во Францию из Азербайджана.

TF1 сообщает, что ордер на обыск Павла Дурова выдало Национальное управление судебной полиции на основании «предварительного расследования». По данным телеканала, Дурова задержали, как предполагаемого соучастника преступлений тех, кто использует Telegram в незаконных целях.

Телеканал утверждает, что Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством, отмыванием денег, распространением детского порно.

По информации TF1, Дуров знал, что он персона нон грата во Франции, поэтому редко приезжал в Европу, в основном путешествуя в Эмираты, страны бывшего СССР и Южную Америку.

«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему», — передает источник телеканала, близкий к органам следствия.

На фоне задержания Дурова резко обвалился курс созданной им криптовалюты TON.