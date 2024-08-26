Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать в области кибер- и финансовых преступлений, совершаемых с использованием мессенджера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франции.

Дуров остается под стражей, расследование его дела ведут подразделения французской полиции по борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями, передает агентство.

Ранее источник Reuters во французской полиции заявили, что Дуров был арестован в рамках предварительного расследования по обвинению в отсутствии модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества с полицией. По словам собеседника агентства, действия предпринимателя привели к совершению «широкого спектра преступлений» на платформе.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. По данным французских СМИ, предпринимателя подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента в Telegram.

Вечером 25 августа газета La Provence сообщила, что судья парижского суда продлил содержание под стражей основателя Telegram еще на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не носит политический характер. По словам главы государства, предприниматель арестован в рамках судебного расследования.

Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Российская сторона уже направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж «в качестве основного» воспринимает именно французское гражданство предпринимателя, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Западе за Дурова заступились, в частности, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск, а также журналист Такер Карлсон.