Судья парижского суда продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов, пишет La Provence. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.

Как отмечает Le Provence, Управление по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) выдало ордер на обыск у Дурова. Издание отмечает, что расследование было поручено Национальному кибер-подразделению (UNC) жандармерии и Национальному бюро по борьбе с мошенничеством.

Один из источников газеты следователей удивился тем, что миллиардер, зная, что его разыскивают во Франции, все же решил приехать в Париж.

«Возможно, из чувства безнаказанности», — сказал он.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. Французские власти, с которыми бизнесмен отказался сотрудничать в сфере раскрытия данных, якобы намерены обвинить его в преступлениях, совершаемых с использованием мессенджера Telegram, включая торговлю наркотиками и распространение детской порнографии.

У Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж «в качестве основного» воспринимает именно французское гражданство предпринимателя, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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TF1 со ссылкой на источник во французских правоохранительных органах сообщал, что Дурова вряд ли отпустят из-под стражи на время следствия, так как у него достаточно средств и возможностей для побега.

Команда Telegram отреагировала на задержание Дурова почти через сутки. Там сообщили, что платформа соблюдает законы Евросоюза, в том числе Закон о цифровых услугах, модерация «соответствует отраслевым стандартам», бизнесмену нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. В Telegram подчеркнули, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что для спасения создателя Telegram России придется пополнить обменный фонд высокопоставленными гражданами Франции.