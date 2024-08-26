Судья парижского суда продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов, пишет La Provence. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.

Как отмечает Le Provence, Управление по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) выдало ордер на обыск у Дурова. Издание отмечает, что расследование было поручено Национальному кибер-подразделению (UNC) жандармерии и Национальному бюро по борьбе с мошенничеством.

Один из источников газеты следователей удивился тем, что миллиардер, зная, что его разыскивают во Франции, все же решил приехать в Париж.

«Возможно, из чувства безнаказанности», — сказал он.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. Французские власти, с которыми бизнесмен отказался сотрудничать в сфере раскрытия данных, якобы намерены обвинить его в преступлениях, совершаемых с использованием мессенджера Telegram, включая торговлю наркотиками и распространение детской порнографии.

У Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж «в качестве основного» воспринимает именно французское гражданство предпринимателя, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

TF1 со ссылкой на источник во французских правоохранительных органах сообщал, что Дурова вряд ли отпустят из-под стражи на время следствия, так как у него достаточно средств и возможностей для побега.

Команда Telegram отреагировала на задержание Дурова почти через сутки. Там сообщили, что платформа соблюдает законы Евросоюза, в том числе Закон о цифровых услугах, модерация «соответствует отраслевым стандартам», бизнесмену нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. В Telegram подчеркнули, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что для спасения создателя Telegram России придется пополнить обменный фонд высокопоставленными гражданами Франции.