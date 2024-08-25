“Спецоперацией” назвал задержание Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Париже директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он считает, что для спасения создателя Telegram России придется пополнить обменный фонд высокопоставленными гражданами Франции.

“Это неслучайно, мы все понимаем, что Павел Дуров активно отмахивался от спецслужб разных стран, от того, чтобы наладить нормальное сотрудничество — и, скорее всего, задержание связано с этим. Очевидно, во Франции хотят заставить его под давлением сотрудничать с государственными организациями и скорее всего, не только из Франции”, — сказал Зыков RTVI.

По мнению эксперта, есть два основных варианта развития событий: либо Дуров получит условный срок или штраф, но должен будет начать сотрудничать, либо его показательно посадят. Зыков предупредил, что арест Дурова может вызвать возмущение профессионалов отрасли и очень сильно подорвёт доверие со стороны стартапов и инвесторов как к самой Франции, так и к ЕС в целом.

“Потому что окажется, что держать штаб-квартиру своего сервиса с UGC-контентом (контент, создаваемый пользователями для пользователей, — прим. ред.) в Европе или во Франции уже становится опасным. Почему это коснулось только Дурова? Почему это не касается того же WhatsApp, Signal, Discord и остальных популярных мессенджеров? Они делают ровно то же самое с точки зрения контента и работы с ним, что и Дуров, но, как мы видим, Цукерберга и других основателей сервисов не задерживают. Наверное, потому что они граждане США. Или потому что они сотрудничают, с кем надо, скорее всего”, — рассуждает Зыков.

Глава Ассоциации напомнил, что Дуров ранее обвинял WhatsApp в использовании бэкдоров (искусственный дефект алгоритма программы, который позволяет получить несанкционированный доступ к данным, — прим. ред.) по требованию спецслужб, которые могли благодаря этому читать сообщения пользователей.

Задержание может вскрыть много всего интересного о структуре компании Дурова, считает Зыков. Эксперт допускает, что у бизнесмена изымут телефон и изучат его переписку.

“Скорее всего, активнее всех Павла будет защищать Россия, то есть та страна, от которой он активно дистанцировался, стараясь делать из себя гражданина мира, и показывая, что к России не имеет никакого отношения. В очередной раз мы увидим, как гражданин мира потерпел полное фиаско, а защищает его именно та страна, от которой он дистанцировался”, — спрогнозировал Зыков.

Он добавил, что для освобождения Дурова России необходимо пополнить обменный фонд кем-то из числа высокопоставленных граждан Франции. “Без этого что-то делать будет сложно”, — подытожил эксперт.

Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. Французские власти, с которыми бизнесмен отказался сотрудничать в сфере раскрытия данных, якобы намерены обвинить его в преступлениях, совершаемых с использованием Telegram, включая торговлю наркотиками и распространение детской порнографии.