Владелец соцсети X (бывший Twitter), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал к освобождению задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Взявший у Дурова интервью американский журналист Такер Карлсон отметил, что предпринимателя задержали власти страны-союзника США, а российский оппозиционер Максим Кац* указал, что приватность, которую дает Telegram, не является преступлением.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова в аэропорту Парижа. Как сообщили СМИ, французские правоохранительные органы рассматривают Дурова как соучастника преступлений, совершаемых при помощи Telegram. Предпринимателя могут привлечь к ответственности за соучастие в мошенничестве, терроризме, отмывании денег, торговле детским порно; ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Маск сделал в своем аккаунте в X сразу несколько публикаций по поводу задержания Дурова. В частности, миллиардер назвал произошедшее «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова. «В Европе 2030 год, вас казнят за мем, который вы лайкнули», — написал он в следующем посте.

Позже Маск опубликовал фрагмент из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, сопроводив эту публикацию хештегом #FreePavel (Свободу Павлу). Еще один твит Маска гласит: «Liberté / Liberté! / Liberté?» («Свобода / Свобода! / Свобода?»).

Такер Карлсон отметил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир». По словам журналиста, Дуров покинул Россию, «когда [российское] правительство попыталось установить контроль над его социальной сетью Telegram».

«Но в конечном счете не [Владимир] Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Его посадила западная страна, союзник администрации [Джо] Байдена и энергичный член НАТО», — написал Карлсон в X.

Он назвал задержание Дурова «наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по приказу правительств и разведывательных служб».

Освободить Дурова призвал и российский оппозиционный политик Максим Кац*, который покинул Россию после начала боевых действий на Украине. В своем YouTube-канале, на который подписаны более 2,3 млн пользователей, Кац* отметил, что приватность — это не преступление.

«Обвинение против Дурова <…> строится на фундаментально вредоносной идее, что площадка, которая дает людям анонимность, становится соучастником их возможных преступлений», — сказал Кац*.

По его словам, это «настолько же лютая ахинея, как вменять производителям оружия ответственность за результаты его применения».

«Telegram не предоставляет никаких механик для преступности, кроме той самой приватности, которая преступлением не является. Приватность — это право человека в любой адекватной законодательной рамке. Технически приватность обеспечивать — тоже не преступление», — добавил он.

«Для врагов он русский»

Журналистка Ксения Собчак в свете задержания основателя Telegram отметила, что «российский телеграм сегодня поразительно един»: нет «практически никакого ехидства и мерзости по поводу возможного ареста Дурова». Он также сделала репост призыва в полдень 25 августа собраться на пикет у посольств Франции в разных странах с требованием освободить Дурова.

«А если серьезно, то задержание Дурова — огромное поле для политических спекуляций, которые мы увидим и со стороны ЕС с США, и со стороны России», — добавила Собчак.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев наутро после задержания Дурова вспомнил, что еще давно спросил у него, почему он «не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям». Тот объяснил, что это его «принципиальная позиция», на что получил ответ, что «тогда будут серьезные проблемы в любой стране», добавил Медведев.

По его словам, Дуров уехал, посчитав, что «самые большие проблемы у него в России», но «просчитался».

«Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови», — отметил Медведев.

Он добавил, что основатель Telegram на Западе — «точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)». Дурову надо «понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», заключил зампред Совбеза.

«Что-то слабовато, сегодня без привычного набора оскорблений и угроз, за Дурова начинать ядерную войну явно не готов (пока)», — отреагировала на заявление Медведева Собчак.

В соцсети X Медведев в шутку призвал Макрона бежать из страны от армии сторонников Дурова. «Макрон, убирайся из Франции! Армия Дурова уже идет за тобой», — предупредил он.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков после задержания Дурова обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой добиваться его освобождения. По словам Даванкова, «едва ли кто-то сделал больше», чем Дуров, для развития цифровых сервисов в России и в мире.

В МИД России позже сообщили ТАСС, что посольство во Франции «сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина». Как отметили в дипведомстве, это было сделано «несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена» и «задолго до обращения Даванкова».

Несмотря на то, что после начала вооруженного конфликта на Украине Дуров попросил не называть его российским предпринимателем, у него все еще есть действующий российский паспорт, пишет «Агентство»* со ссылкой на данные сервиса проверки паспортов на госуслугах. Дуров является гражданином еще трех стран — Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невиса.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов