Вечером субботы, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже был задержан основатель Telegram Павел Дуров, прибывший туда на частном самолете. Как сообщили СМИ, отказ Дурова от сотрудничества с французскими властями сделал его в глазах правоохранительных органов подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых при помощи Telegram (среди прочего, речь идет о терроризме и отмывании денег). Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. В Z-сообществе на этом фоне пишут о роли Telegram как средства связи для военных, в шутку называя Дурова «начальником связи ВС РФ». RTVI собрал некоторые из подобных реакций.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев

Фактически, это главный мессенджер нынешней ***** [военной операции]. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным. <…>

Что касается альтернативы ТГ, который сейчас используется военными в качестве защищённого фронтового мессенджера. Альтернатива есть. И не одна. <…> Не надо думать, что у нас нет айтишников-патриотов. Что нет людей, способных сделать качественный продукт. Все есть.

Но все традиционно (как с дронами, например) упирается в позицию разных ведомств. «У нас все есть, нам не надо, встаньте в очередь и подождите, вы вообще кто такие, вы военных академий не заканчивали». Поэтому пока что Телеграм.

Все, что [Дуров] может предложить России — это «тапать хомяков». <…> Наши друзья очень хотели недавно рассказать в Минобороны про защищенный Z- мессенджер. Чтобы никаких [украинцев], чтобы шифрованные группы, чтобы лицензированный VPN. Им предложили встать в общую очередь. Так и стоят.

Военкор Александр Сладков

Павла Дурова арестовали. Ожидаемым была эта атака хозяина мессенджера, на котором держится половина связи на СВО. Теперь нужно срочно создавать русский военный мессенджер (об этом пишет Андрей Медведев). Ну а раньше подумать об этом было нельзя?!

Военный волонтер Роман Алехин

Как только Дуров отдаст ключи от Telegram, а это вопрос времени, при отсутствии нормальной своей связи, наша армия станет еще уязвимей.

По сути задержали начальника связи ВС РФ.

Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин

Альтернативы для Telegram в качестве защищенного мессенджера особо нет. Традиционно называют WhatsApp и Signal, но оба менее удобны, официально заблокированы в России (Signal — буквально две недели назад), и у обоих штаб-квартиры находятся в США. <…>

Много шутят, что арест Павла Дурова равнозначен аресту начальнику связи Вооруженных Сил РФ — настолько сильно управление войсками сегодня завязано на Telegram. Как бы дико это ни звучало, но передача разведданных, корректировка артиллерии, трансляция видеопотока с коптеров и многое другое сегодня действительно осуществляется очень часто средствами Telegram.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Все-таки, очень показательный пример для уверовавших в то, что на просвещенном Западе все играют по правилам и есть верховенство законе. Не то, что в этом вашем кровавом Мордоре.

Не думаю, что в Telegram в ближайшее время что-то изменится для обычных пользователей. Но как основной инструмент для обмена информацией среди военных в зоне СВО его безопасным теперь считать вряд ли можно.

Западные спецслужбы пытаются отжать телегу, ничего необычного, в телеге сейчас вся ***** [военная операция]. У них цензура во всех мессенджерах и соцсетях, а телега не сдается… Пока не сдается.

(публикуя фото Дурова) Начальник спецсвязи ВС РФ. Вроде бы и шутка, но почему-то очень грустная. Некоторых военных только недавно с WhatsApp вражеского силой перетянули, а тут это.

Дело в том, что весь наш фронт держится на Telegram. И тут все ясно становится.

Координатор движения «Русский союз» Сергей Григоров

Вопрос Telegram для России является вопросом национальной безопасности. Не допустить попадание Telegram в руки врагов России — одна из первейших задач наших спецслужб. В общем, на родные спецслужбы и уповаем.

В конечном итоге ситуация с Дуровым лишь подтверждает тот факт, что насколько бы ни был влиятелен человек, оставаться третьей стороной в большой игре не получится. Несмотря на всю финансовую мощь, от «сотрудничества» с американским правительством не смогли уйти ни Илон Маск, ни Марк Цукерберг. <…> Известно лишь то, что третьи стороны обычно заканчивают так, как в свое время закончил Джулиан Ассанж.

Журналист радио «Комсомольская правда» Иван Панкин

Важно. Telegram — главный мессенджер боевых действий у наших военных. Это реальная альтернатива закрытой военной связи, с которой у нас и без того проблемы. Дуров недавно признавался в интервью Такеру Карлсону, что только в Дубае ему обеспечили комфортные условия работы. Ни Россия, ни страны Запада ему дать свободу не могли.

Видимо, мы знали о том, что что-то такое готовится. Об этом говорит странная инициатива Госдумы о запрете смартфонов на фронте, а подтверждает замедление YouTube и недавние сбои в работе телеги, разговоры о блокировке, о цензуре в работе военблогеров, о необходимости регистрироваться в РКН.