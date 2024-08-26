Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова было открыто 8 июля — в деле предпринимателя фигурируют обвинения в 12 преступлениях, сообщает парижская прокуратура.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что обвинения предъявлены «неназванному лицу».

«Именно в этих процессуальных рамках Павел Дуров допрашивается следователями», — указано в документе.

ТАСС также писал, что Дурова допрашивают в рамках расследования киберпреступлений «по делу против неназванного лица»

В число преступлений входят:

— управление онлайн-платформой для облегчения незаконной сделки в составе организованной группы;

— отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования;

— соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

— организованное распространение, предложение или предоставление в распоряжение порнографических изображений несовершеннолетних;

— соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или передаче наркотических средств;

— предложение, передача или предоставление без законной причины оборудования, инструментов, программ или данных, разработанных или адаптированных для целей и доступа к работе автоматизированной системы обработки данных;

— соучастие в организованном мошенничестве;

— преступный сговор с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы сроком на 5 лет;

— отмывание преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

— предоставление криптологических услуг, предназначенных для обеспечения конфиденциальности без функций обеспечения конфиденциальности без декларации о соответствии;

— поставка криптологического средства, которое не обеспечивает исключительно аутентификацию или функции аутентификации или контроля целостности без предварительного декларирования;

— импорт криптологического устройства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или контроля целостности без предварительного декларирования, ввоз криптоустройства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или контроля целостности.

BFMTV также отмечает, что суды заинтересованы в Telegram из-за «отсутствия модерации и мер по пресечению наркоторговли на платформе, а также по противодействию распространению порнографического контента» с несовершеннолетними.

Срок задержания Дурова под стражей может продлиться до 28 августа, сообщает прокуратура Парижа. Дело передано в Центр по борьбе с цифровыми преступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.