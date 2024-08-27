Ассистентку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и его телохранителя отпустили во Франции после допроса, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник. Они сопровождали предпринимателя вечером 24 августа, когда он на частном самолете прилетел из Азербайджана в парижский аэропорт Ле-Бурже, где был задержан.

Имя спутницы Дурова официально не называлось, но телеграм-каналы сообщили, что речь идет, предположительно, о коуче по криптовалютам — 24-летней Юлии Вавиловой. Девушка называет себя геймером, стримером и криптоинвестором и ведет канал о криптовалютах на арабском языке.

Судя по публикациям в соцсетях, Вавилова часто оказывалась в тех же местах, где и Дуров (в частности, оба в один и тот же период были в Азербайджане). Мать девушки после задержания Дурова не могла до нее дозвониться, писала Baza со ссылкой на родственника Вавиловой.

Срок задержания самого основателя Telegram продлили до среды, 28 августа. В парижской прокуратуре предупреждали, что содержание Дурова под стражей может продлиться до этой даты «в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, связанным с организованной преступностью».

По истечении этого срока Дурова либо отпустят, либо выдвинут ему обвинения и заключат под стражу, пишет France-Presse (AFP). Телеканал TF1 передавал, что отказ Дурова от сотрудничества с правоохранительными органами сделал его подозреваемым в соучастии в самых разных преступлениях, совершаемых посредством Telegram.

26 августа прокуратура Франции выпустила пресс-релиз, согласно которому Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. В релизе упомянуты, среди прочего, отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, в хранении детской порнографии и мошенничестве.

У 39-летнего Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к россиянину, но Париж «в качестве основного» воспринимает его французское гражданство.

На Западе в поддержку Дурова высказались, в частности, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск, а также журналист Такер Карлсон. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет политической подоплеки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 26 августа отмечал, что в Кремле «не знают, в чем конкретно обвиняется Дуров». В Еврокомиссии говорили, что ЕС внимательно следит за развитием событий и готов сотрудничать с французскими властями, «если это будет уместно».