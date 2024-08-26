В Кремле не знают, в чем конкретно обвиняют задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что перед тем, как что-то говорить нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову.

«Без этого было бы неправильно делать заявления», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что президент России Владимир Путин не встречался с Дуровым в ходе визита в Баку. «Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, состоялась ли такая встреча в столице Азербайджана.

20 августа Baza со ссылкой на свои источники писал, что Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане. По данным телеграм-канала за несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но глава государства отказался. Причину отказа и предполагаемую тему встречи Baza не называет.

24 августа основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. Французские власти, с которыми бизнесмен отказался сотрудничать в сфере раскрытия данных, якобы намерены обвинить его в преступлениях, совершаемых с использованием мессенджера Telegram, включая торговлю наркотиками и распространение детской порнографии.

Накануне La Provence писала, что судья парижского суда продлил содержание под стражей основателя Telegram еще на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.