Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пользуется Telegram, он заходил в приложение через три дня после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего депутата французского парламента.

Экс-парламентарий, у которого есть номер Макрона, показал изданию чат с ним в мессенджере. 26 августа в профиле президента было указано, что тот заходил в Telegram «недавно».

Politico уточнила, что французский лидер пользуется Telegram со времен своей первой президентской кампании (2017 год).

Спустя почти 10 лет приложение по-прежнему широко используется как членами кабинета министров, так и политическими чиновниками всех рангов и партий, особенно в кругах сторонников Макрона, отмечает газета.

Попытки ограничить использование Telegram в официальных французских кругах

По данным Politico, ранее французские власти пытались ограничить использование Telegram в официальных кругах из соображений конфиденциальности. Так, в ноябре 2023 года Элизабет Борн, занимавшая тогда пост премьер-министра, запретила министрам и их помощникам пользоваться WhatsApp, Telegram и Signal. Такое решение она мотивировала тем, что эти платформы «не могут гарантировать безопасность разговоров и информации, передаваемой через них».

Высшие должностные лица Национального собрания Франции также призывали законодателей «ограничить» использование приложений для социальных сетей и сервисов обмена сообщениями, включая Telegram, но «безуспешно».

В обоих случаях депутатам и членам кабинета рекомендовалось использовать менее известные французские альтернативы.

Партия Макрона «Возрождение» по-прежнему использует Telegram для отправки информации журналистам в частном канале, в который входят 150 представителей прессы, пишет Politico.

Помимо этого, у Макрона есть публичный телеграм-канал. На него подписаны более 37 тыс. человек. Последний пост в канале была опубликован 12 августа.

В 2017 году сотрудники французских служб безопасности предупреждали сторонников Макрона об опасности использования Telegram, говорил советник президента Франции.

«Они говорили нам, что за нами следят, что мы подвергаемся риску взлома и что мы должны быть осторожны с Telegram, который является российским приложением», — пояснял он.

Эрик Боторель, парламентарий от партии «Возрождение», занимающийся киберпроблемами, признал «постоянное использование Telegram», несмотря на «предупреждения». Активное использование приложения в политических кругах он объяснил тем, что люди не хотят уходить на незнакомые платформы из мессенджера, который стал для них привычным.

Задержание Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не носит политический характер. По словам главы государства, предприниматель арестован в рамках судебного расследования.

Парижская прокуратура сообщила, что расследование в отношении Дурова было открыто 8 июля. Как пишет Politico, точная причина ареста предпринимателя пока не сообщается, но срок его содержания под стражей продлен до 28 августа.

Арест Дурова произошел в рамках расследования, в котором фигурируют 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии, перевозке и продаже наркотиков, киберпреступлениях, групповом мошенничестве и отмывании денег. Расследование было начато «против неустановленного лица».

По словам сотрудника французского Министерства юстиции, не расследующего дело Дурова, но знакомого с его предысторией, Telegram вызвал недовольство во Франции из-за нежелания администрации мессенджера сотрудничать с властями. «Они разозлили людей своим отказом давать ответы в грязных делах», — сказал собеседник Politico.