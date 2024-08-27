В Госдуме пока не планируют ограничивать доступ к мессенджеру Telegram в России на фоне задержания во Франции его основателя Павла Дурова. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на опрошенных российских депутатов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что, согласно российскому законодательству, представителям власти нужно вести страницы в соцсетях отечественного производства — это «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В Telegram (хотя он по закону и не относится к числу российских ресурсов. — Прим. RTVI) вести личные каналы также не запрещается, пояснил Хинштейн. Он также пояснил, что мессенджер в России пока не собираются ограничивать.

Представители партии ЛДПР заявили «Ъ», что к площадке Telegram сейчас «нет претензий». Более этого, российскому руководству, представителям власти удобно вести свои каналы в мессенджере, поскольку он пользуется огромной популярностью среди россиян, а «чиновникам важно быть там, где есть граждане», отметили в пресс-службе партии.

«Если станет понятно, что мессенджер захвачен спецслужбами западных стран, то будем подбирать другие аналоги», — добавили в ЛДПР.

В то же время бывший пресс-секретарь основателя Telegram Георгий Лобушкин в беседе с NEWS.ru допустил, что задержание Павла Дурова является тщательно спланированной операцией западных спецслужб. По его мнению, истинные «выгодоприобретатели» ареста бизнесмена находятся даже не во Франции, а в США.

Также Лобушкин поделился, что ничего не знает о молодой спутнице Дурова — Юлии Вавиловой. Кроме того, он затруднился ответить, может ли она быть как-то связана с задержанием бизнесмена во Франции.

Тем временем к делу о задержании Дурова подключились и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), гражданином которых бизнесмен также является. МИД ОАЭ направил обращение к правительству Франции с просьбой предоставить Дурову все необходимые консульские услуги. В ведомстве отметили, что внимательно следят за делом основателя мессенджера.

Всего у Павла Дурова есть пять паспортов разных государств: России, ОАЭ, Франции, Сент-Китса и Невиса.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете вместе с телохранителем и молодой спутницей. Источник Reuters во французской полиции заявил, что Дуров был арестован в рамках предварительного расследования по обвинению в отсутствии модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества с полицией. По словам собеседника агентства, действия предпринимателя привели к совершению «широкого спектра преступлений» на платформе.

25 августа газета La Provence сообщила, что судья парижского суда продлил содержание под стражей основателя Telegram еще на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не носит политический характер. По словам главы государства, предприниматель арестован в рамках судебного расследования.