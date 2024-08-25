Телеграм-каналы назвали имя девушки, которая 24 августа прилетела вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым в Париж, где он был задержан. По данным Baza, Mash и Shot, Дурова предположительно сопровождала 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова, сейчас она не выходит на связь.

Как добавляет Baza, Вавилова называет себя геймером, стримером и криптоинвестором, она ведет канал о криптовалютах на арабском языке. Канал со ссылкой на страницы Вавиловой в соцсетях отмечает, что девушка живет в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где бывает Дуров.

16 августа Вавилова выложила в инстаграме* сторис о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана (на фоне был виден бизнес-джет). После этого она опубликовала еще несколько фото и видео, уточняет Shot. В это же время в Азербайджане был Дуров, отметил канал.

Mash обращает внимание, что в сетевых аккаунтах девушки создатель Telegram не появлялся, но они «явно были в одних и тех же локациях» — и их также видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. Оба выложили фото и видео с одного стрельбища и из салона спорткара, но в кадре друг у друга не фигурировали.

В ночь на 25 августа Вавилова перестала появляться в сети. Информацию о потере связи с девушкой подтвердили Baza ее родственники. Один из них рассказал на условиях анонимности, что последний раз Юлия созванивалась с матерью два дня назад, а 25 августа та уже не смогла дозвониться до дочери. Отец Вавиловой подтвердил, что та планировала поездку во Францию.

Задержание Дурова

Вечером субботы, 24 августа, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, куда прибыл на частном самолете. Как сообщили СМИ, отказ создателя Telegram от сотрудничества с французскими властями сделал его в глазах правоохранительных органов подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых при помощи Telegram (среди прочего, речь идет о терроризме и отмывании денег).

Телеканал LCI уточнял, что 39-летнего бизнесмена задержали в аэропорту около 20:00 по местному времени (21:00 мск), с ним были некая девушка и его телохранитель. По сообщению TF1, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

У Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. В МИД России в ночь на 25 августа сообщили, что посольство во Франции «сразу же» предприняло шаги «по прояснению ситуации вокруг российского гражданина», хотя обращения от представителей бизнесмена в дипмиссию не поступало. Тем не менее Париж «в качестве основного» воспринимает именно французское гражданство Дурова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в свете задержания основателя Telegram призвала удалить «чувствительные» переписки в мессенджере, поскольку, по ее словам, Дуров отдаст французским властям ключи шифрования мессенджера. По данным Baza, российским чиновникам уже поручили удалить из Telegram служебные переписки.

На Западе за Дурова заступились, в частности, владелец соцсети X (бывший Twitter) SpaceX Илон Маск и американский журналист Такер Карлсон.