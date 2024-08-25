Российским чиновникам после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова поручили удалить служебные переписки, которые они вели в этом мессенджере, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала удалить «чувствительные» переписки, выразив уверенность, что Дуров отдаст французским властям ключи шифрования мессенджера.

По данным Baza, поручение удалить переписки пришло «сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России». Кроме того, такое же указание получили высшие чины Минобороны и некоторые крупные бизнесмены, утверждает канал.

Часть опрошенных чиновников заявила, что еще не получала указаний об удалении переписок, но ожидает их поступления в понедельник или вторник.

Симоньян в свете задержания Дурова призвала всех, кто привык вести в Telegram «чувствительные разговоры», удалить эти переписки «прямо сейчас» и «больше так не делать».

«Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — предупредила она.

Павел Дуров вечером субботы, 24 августа, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, куда прибыл на частном самолете. Как сообщили СМИ, отказ Дурова от сотрудничества с французскими властями сделал его в глазах правоохранительных органов подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых при помощи Telegram (среди прочего, речь идет о терроризме и отмывании денег).

У Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. В МИД России в ночь на 25 августа сообщили, что посольство во Франции «сразу же» предприняло шаги «по прояснению ситуации вокруг российского гражданина», хотя обращения со стороны представителей бизнесмена не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного. На Западе за Дурова заступились, в частности, владелец соцсети X (бывший Twitter) SpaceX Илон Маск и американский журналист Такер Карлсон.