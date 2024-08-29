Парижский суд изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта и обязал его проживать по одному адресу во Франции. Об этом сообщила газета Liberation со ссылкой на пояснения парижской прокуратуры.

Надзорный орган уточнил, что бизнесмен не может покидать Францию, а условия, на которых его 28 августа отпустили из-под стражи, предполагают сдачу всех паспортов суду.

«Запрет на выезд с территории фактически идет рука об руку со сдачей всех его паспортов», — пояснили в прокуратуре.

Павел Дуров имеет гражданство четырех стран: России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также Сент-Китса и Невиса.

Кроме того, пока продолжается судебный надзор, бизнесмен должен жить в Париже по адресу, согласованному с судьей, а также дважды в неделю посещать один конкретный полицейский участок, уточнил представитель гособвинения.

В прокуратуре отметили, что судебный надзор отличается от домашнего ареста наличием электронного браслета у подозреваемого. В данном случае Дурову он не полагается.

Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, основатель Telegram остался доволен решением парижского суда Парижа о судебном надзоре после того, как его освободили из-под стражи.

«Он [Павел Дуров] отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил», — говорится в публикации канала.

По словам источника SHOT, юрист Дурова строит линию защиты на том, что его доверитель не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его мессенджером. Адвокат будет настаивать на том, что, следуя этой логике, к ответственности стоит привлечь и генерального директора Apple Тима Кука, поскольку многие нарушители закона используют iPhone для доступа к Telegram.

Предъявленные обвинения

Вечером 28 августа основателя Telegram освободили из-под стражи под судебный надзор. По информации прокуратуры, одним из условий такого режима является необходимость внести залог, равный €5 млн.

Также парижская прокуратура назвала шесть обвинений, предъявленных Дурову. В частности, его подозревают в сговоре с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы, а также в соучастии в правонарушениях в виде предоставления доступа данных пользователям, связанным с мошенническими схемами и распространяющими детскую порнографию.

Адвокат бизнесмена в Париже Давид-Оливье Камински назвал обвинения «абсурдными», отметив, что мессенджер соблюдает все европейские законы, пишет Reuters.

Член Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский в разговоре с RTVI допустил , что следствие по делу Дурова может затянуться на несколько лет. Он также отметил, что дело бизнесмена расследуется по большей части по новым положениям уголовного кодекса, а потому наработанной практики по подобным делам «как таковой еще нет».

Арест Дурова

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Оказалось, что расследование дела, по которому задержали бизнесмена, было открыто еще 8 июля в отношении «неназванного лица» по обвинению в 12 правонарушениях, заявляла парижская прокуратура.