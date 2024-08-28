Французские власти выдали ордеры на арест основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года, сообщает Politico. Николай Дуров объявлен в розыск во Франции.

В административном документе, который оказался у Politico, сказано, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

По данным издания, ордера на арест были выданы после того, как мессенджер «не дал ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram.

Адвокат Павла Дурова отказался комментировать ход расследования.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком содержании дела, хотя в документе не указано, был ли выдан ордер на его арест.

Прокуратура отказалась комментировать ордера против братьев Дуровых, поскольку расследование является секретным. Они заявили, что «различные правонарушения, совершенные через мессенджер, которые послужили основанием для начала расследования отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры, включают в себя правонарушения, связанные с детской порнографией (среди прочих)».

Основатель Telegram Павел Дуров с 24 августа находится под стражей во Франции. Обвинения Дурову не предъявлены. В парижской прокуратуре заявили, что расследование ведется в отношении «неназванного лица» по 12 правонарушениям.

Что известно о Николае Дурове

Николай Дуров родился 21 ноября 1980 года в семье доктора филологических наук и профессора филологии. Он становился лидером международной математической олимпиады три года подряд — с 1996-го по 1998-й. Также был серебряным призером международной олимпиады по информатике.

Николай окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Во время учебы выиграл в составе сборной вуза международный конкурс АСМ по программированию — в 2000 и 2001 годах.

Павел продолжил обучение в Боннском университете в Германии, где защитил диссертацию по сингулярной геометрии Аракелова. У него две докторские степени по математике.

Николай помогал Павлу в создании социальной сети «ВКонтакте». Дуров-младший написал первый PHP-код и начальную версию рабочей платформы. Позднее руководил дизайном площадки и разработкой.

Протокол шифрования, созданный в 2013 году Николаем, стал основой Telegram. Мессенджер использовали только братья, чтобы избежать слежки различных спецслужб. Позднее Telegram превратился в полноценный проект.

Николай также придумал токен TON и Telegram Open Network.