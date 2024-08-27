Основатель Telegram Павел Дуров с 24 августа находится под стражей во Франции. Обвинения Дурову не предъявлены. В парижской прокуратуре заявили, что расследование ведется в отношении «неназванного лица» по 12 правонарушениям. Что известно о деле основателя Telegram спустя три дня после задержания и каковы шансы на его освобождение — в материале RTVI.

Условия содержания под стражей

Дуров останется под стражей еще на 48 часов, то есть как минимум до 28 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа. Ведомство в комментарии агентству ТАСС уточнило, что речь не идет о новом продлении срока: он по-прежнему составляет максимально допустимые 96 часов. Это время исчисляется с 20:00 субботы, 24 августа, то есть с момента задержания Дурова в аэропорту Ле Бурже под Парижем, куда он прилетел из Азербайджана.

«Решение об отмене содержания под стражей может быть принято в любой момент судьей, который отвечает за расследование», ― сообщил собеседник ТАСС.

По истечении 96 часов суд должен либо освободить бизнесмена, либо предъявить ему обвинения, объясняло агентство AFP. При последнем варианте Дурову могут избрать домашний арест или взять с него подписку о невыезде, предположил в разговоре с The Financial Times (FT) парижский адвокат, знакомый с процессом.

По истечении срока задержания судья, который занимается делом Дурова, может избрать для него дальнейшее содержание под стражей, чтобы бизнесмен не мог покинуть Францию, сказал ТАСС член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль.

Ордер на задержание Дурова выдало французское управление по делам несовершеннолетних (OFMIN), которое занимается предотвращением насилия в отношении детей.

Подробности расследования

Расследование, в рамках которого задержали Дурова, было открыто еще 8 июля в отношении «неназванного лица» по обвинению в 12 правонарушениях, заявила парижская прокуратура. Дело ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

Какие правонарушения перечислены в релизе прокуратуры: соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций;

отказ передать информацию по запросам правоохранительных органов;

соучастие в распространении и хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

соучастие в распространении наркотиков;

соучастие в распространении хакерских программ

соучастие в организованном мошенничестве;

преступный сговор с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы сроком на 5 лет;

помощь в уходе от ответственности за преступления в составе организованной группы;

незаконное предоставление криптографических инструментов и услуг;

незаконный импорт средств криптографии.

Reuters писало со ссылкой на представителя полиции, что Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Официально о предъявлении бизнесмену обвинений не сообщалось.

Дуров находится в статусе подозреваемого, сообщил ТАСС член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль.

«С точки зрения французского права он пока считается невиновным во всем, что ему вменяют», — пояснил юрист.

По данным источника Le Figaro, французские следователи допросили телохранителя и помощницу основателя Дурова, которые сопровождали бизнесмена по прилете в Париж. Имя девушки официально не называется. Предположительно это 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова. После допроса спутников Дурова отпустили, утверждает газета.

Зачем Дуров прилетел во Францию? По данным телеканала TF1, Дуров знал, что его могут задержать во Франции, поэтому редко летал в Европу. Зачем он прилетел на этот раз, доподлинно неизвестно. По одной из версий, Дуров собирался поужинать в Париже. По другой, бизнес-джет бизнесмена Embraer Legacy вынужденно приземлился в Париже для дозаправки. За 20 минут до посадки самолет пытался изменить курс, утверждает «Газета.ру» со ссылкой на сервис Flightradar 24. Судно резко развернулось и стало удаляться в сторону границы с Италией, но затем снова вернулось в коридор, ведущий в парижский аэропорт, пишет издание. В начале июня Дуров написал в своем телеграм-канале, что, «как гражданин Франции», согласен с тем, что эта страна — «лучшее место для отдыха». При этом он подчеркнул, что не берет отпуск, а ездит по другим странам, чтобы больше узнавать о пользователях мессенджера «в необычных местах».

Каковы шансы на освобождение Дурова

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий анонсировал создание российско-французского комитета в поддержку Дурова, если основателя Telegram не освободят. По словам парламентария, помимо российских депутатов в комитет планируется привлечь «здравомыслящих европейских политиков».

«Различные организации, в том числе преступные, используют мессенджер для общения и обсуждения своей деятельности не потому, что им лично способствует Павел, а потому что это высококлассный программный продукт, гениальное изобретение нашего соотечественника», ― написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Чем именно будет заниматься комитет в поддержку Дурова в случае его создания, депутат не уточнил.

Коллега Слуцкого, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов усомнился, что Дурова могут быстро освободить. По мнению депутата, от предпринимателя потребуют либо продать бизнес, либо предоставить спецслужбам США доступ к информации, передаваемой через Telegram.

«Я не верю в то, что его возможно освободить быстро. Я думаю, что несколько лет он проведет под стражей. Да, ему создадут комфортные условия, но быстро его не отпустят», — сказал Свинцов «Газете.Ru».

Партия «Новые люди» в свою очередь обратилась к европейским ультраправым политикам ― лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и главе фракции в Европарламенте «Идентичность и демократия» Марко Дзанни.

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и зампред партии Александр Даванков призвали Ле Пен и Дзанни публично осудить действия французских властей и поддержать требование о немедленном освобождении Дурова, пишут «Ведомости».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RTVI предположил, что для освобождения основателя Telegram России придется пополнить обменный фонд высокопоставленными гражданами Франции.

По мнению эксперта, есть два основных варианта развития событий: либо Дуров получит условный срок или штраф, но должен будет сотрудничать, либо его «показательно посадят».

«Очевидно, во Франции хотят заставить его под давлением сотрудничать с государственными организациями и скорее всего, не только из Франции», — считает Зыков.

Что говорят власти России и Франции о деле Дурова

Команда Telegram после задержания Дурова сообщила, что мессенджер соблюдает законодательство ЕС, включая Закон о цифровых услугах, и постоянно совершенствует модерацию в рамках этой нормы.

В компании назвали абсурдными попытки привлечь Telegram или его владельца к ответственности за злоупотребления пользователей платформы.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. <..> Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации», — заявили представители платформы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который, по данным СМИ, сам активно пользуется Telegram, заявил, что задержание Дурова «ни в коем случае» не является политическим решением. По его словам, предпринимателя задержали в рамках продолжающегося расследования, и решение по делу должен принимать суд.

Обвинения, в связи с которыми задержан Дуров, требуют «серьезной доказательной базы», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В противном случае, по его мнению, можно говорить о «попытке ограничения свободы коммуникаций» и даже «прямого запугивания» руководителя крупной компании. Это переводит дело Дурова в разряд политических, считает представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия готова оказать Дурову необходимую помощь и защиту, но ситуация, по его словам, осложнена тем, что у бизнесмена также есть французское гражданство. Российское посольство потребовало предоставить основателю Telegram консульский доступ, а также сообщило, что находится в контакте с его адвокатом.

Российская нота по поводу консульского доступа находится на рассмотрении, Москва ждет ответа, сообщил 27 августа министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители Дурова не обращались в российское посольство во Франции, отмечали в МИД после ареста бизнесмена.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чьим подданным также является Дуров, потребовал от Франции предоставить бизнесмену доступ ко всем необходимым консульским услугам. В ведомстве заявили, что внимательно следят за делом основателя Telegram.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за арестом Дурова стоит Вашингтон, поскольку Telegram ― «одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния».

Володин считает, что президенту США Джо Байдену перед уходом из Белого дома «важно взять Telegram под контроль». По версии спикера Госдумы, американские власти не могут склонить мессенджер к тому, чтобы он поставлял данные Госдепартаменту и ЦРУ, поэтому «через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предположил, что Дуров не допустит передачу Западу информации, чувствительной для Москвы.