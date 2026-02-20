Сервисы по поиску личных данных, известные как «пробив», использовались злоумышленниками для сбора информации о российских военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти. Полученные сведения применялись для организации диверсионно-террористических актов и других преступлений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве пояснили, что подобные сервисы представляют собой самый простой и массовый способ незаконного получения персональных данных. По утверждению киберполиции, чаще всего это телеграм-боты, с помощью которых можно составить цифровой портрет жертвы: узнать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адреса, номера телефонов и сведения о родственниках.

По данным УБК МВД, в 2025 году была пресечена деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Правоохранители изъяли 18 физических и 19 виртуальных серверов, часть из которых находилась за рубежом. Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк персональных данных.

В ведомстве отметили, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают появляться каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. Обращения российских подразделений в администрацию зарубежных мессенджеров, по данным МВД, остаются без рассмотрения, а меры, предусмотренные российским законодательством, не принимаются.

«Установлено, что подобные сервисы активно использовались иностранными кол-центрами. Только за один месяц их применение способствовало совершению более 13 тысяч преступлений с ущербом свыше 15 млрд рублей», — сообщили в управлении.

Днем ранее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram системно создает и поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные граждан России, в том числе в формате «досье на человека».

В надзорном ведомстве сообщили, что на основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива». В 2026 году Telegram еженедельно удаляет до 100 таких ресурсов. Однако, как пояснили в РКН, ситуация принципиально не меняется: на смену заблокированным приходят новые боты для поиска личных данных.

В связи с этим Роскомнадзор требует от Telegram самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и устранить возможность поиска сервисов для «пробива». Мессенджеру также следует «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», добавили в ведомстве.

В феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение было принято на основании требований федерального законодательства. Он объяснил это тем, что иностранные спецслужбы, по его словам, получили доступ к переписке россиян в Telegram и используют эти данные против российских военных. Позже представители Telegram заявили, что не зафиксировали никаких нарушений шифрования переписок.