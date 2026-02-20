Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая пощволяет сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные граждан России, в том числе в формате «досье на человека». Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.

«На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», в 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как пояснили в РКН, ситуация принципиально не меняется: возникают новые боты для поиска личных данных.

В Роскомнадзоре требуют от Telegram самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и устранить возможность поиска сервисов для «пробива». Также мессенджеру следует «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», добавили в ведомстве.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в феврале 2026 года. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение было принято на основании требований федерального законодательства. Телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщал, что мессенджер могут полностью заблокировать с 1 апреля. РКН не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

18 февраля Шадаев заявил, что работа мессенджера в России замедлена — ограничена передача медиафайлов, однако переписка пока доступна. Он объяснил решение российских властей тем, что иностранные спецслужбы, по его словам, получили доступ к переписке россиян в Telegram и используют эти данные в ходе боевых действий против российских вооруженных сил. Позже представители Telegram сообщили, что не зафиксировали никаких нарушений шифрования переписок.