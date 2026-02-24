Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), сообщают«Российская газета» и «Комсомольская правда».

«Российская газета» со ссылкой на данные МВД и ФСБ пишет, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тыс. преступлений, из которых 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Издание упомянуло теракт в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной, а также девяти высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«КП» отмечает, что Россия, отвечая на внешние и внутренние попытки развала страны, принимает действенные меры по защите своего информационного пространства.

В начале февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram, объяснив это тем, что мессенджер не исполняет российские законы, не защищает пользователей от мошенников и не противодействует терроризму.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал тех, кто замедляет мессенджер, «мерзавцами», пояснив, что Telegram используют российские военные. О том, что мессенджер используется на поле боя также сказал RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный.

Военкоры и военные блогеры назвали замедление мессенджера «сильным ударом по волонтерскому движению и помощи бойцам».

В Кремле усомнились, что связь на фронте обеспечивается через Telegram и другие мессенджеры. «Представить себе такое трудно и невозможно», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 февраля в ФСБ заявили, что использование Telegram в зоне военной операции создает угрозы жизни российским военнослужащим, так как украинские спецслужбы и ВСУ могут «в кратчайшие сроки» получать информацию из мессенджера и применять ее в военных целях.