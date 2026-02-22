Российские военнослужащие при выполнении боевых задач в зоне военной операции используют средства связи, не завязанные на Telegram. Об этом сообщается 22 февраля на сайте Минобороны.

«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют только штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе телеграм», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что связисты группировки войск «Восток» развернули в зоне СВО «устойчивые спутниковые линии связи на базе специализированного комплекса». Тем самым обеспечено «надежное управление подразделениями на передовых рубежах», заявили в Минобороны.

«Аппаратура обеспечивает защищенную широкополосную связь напрямую со спутника и может выступать основным и резервным каналами в случае повреждения наземных линий», — пояснили в военном ведомстве.

Начальник станции связи, чей комментарий приводит Минобороны, заявил, что блокировка системы спутниковой связи Starlink не влияет на российские войска, поскольку у них есть собственные средства для обеспечения «стабильной и непрерывной боевой работы».

В другом сообщении Минобороны, опубликованном накануне, 21 февраля, военный из группировки войск «Запад» рассказал, что российские бойцы при выполнении боевых задач используют «нормальный» отечественный мессенджер.

По словам военнослужащего, там «все работает — видеоконференция, связь, голосовые, картиночка».

«И в принципе не пользуемся тем, о чем говорят сейчас все, тем же телеграмом, потому что ребята на позициях живут круглосуточно. Это просто может привести к их гибели. Мы работаем по нашему отечественному мессенджеру», — заявил боец.

Замедление Telegram и угрозы военным

В феврале Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram, объяснив это тем, что мессенджер не исполняет российские законы, не защищает пользователей от мошенников и не противодействует терроризму.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал тех, кто замедляет Telegram, «мерзавцами», добавив, что мессенджер используют российские военные. О том, что мессенджер используется на поле боя, в разговоре с RTVI также сказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

Военкоры и военные блогеры раскритиковали решение РКН замедлить работу Telegram, назвав это «сильным ударом по волонтерскому движению и помощи бойцам».

В Кремле усомнились, что связь на фронте обеспечивается через Telegram и другие мессенджеры. «Представить себе такое трудно и невозможно», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МВД 20 февраля заявили, что злоумышленники используют в Telegram сервисы для «пробива» личных данных, в том числе о российских военнослужащих. Полученные сведения применялись для организации диверсий, терактов и других преступлений, утверждает ведомство.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в начале СВО Telegram рассматривался как «достаточно анонимный сервис», но сейчас появилось «много фактов», что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам.

21 февраля в ФСБ заявили, что использование Telegram в зоне военной операции создает угрозы жизни российским военным, поскольку украинские спецслужбы и ВСУ могут «в кратчайшие сроки» получать данные из мессенджера и использовать их в военных целях.

В Telegram заявления российских властей о нарушениях шифрования переписок назвали «преднамеренной выдумкой», призванной оправдать запрет мессенджера и «принудить граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры».