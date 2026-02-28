Мессенджер Telegram сможет продолжить свою работу в России, если его администрация выполнит все требования российского законодательства. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Вопрос о возможной блокировке мессенджера был задан депутату в программе «Единой России», которая называется «Партком». Боярского попросили уточнить, сможет ли Telegram продолжить работу в стране при условии, что выполнит требования надзорных ведомств и правоохранительных органов.

«Конечно, останется», — заверил он.

Слухи о грядущей блокировке платформы активно распространялись в медиасреде с середины февраля. Источником первой такой информации стал Telegram-канал Baza, опубликовавший соответствующий пост 17 февраля.

Этому предшествовали публикации в «Российской газете» и «Комсомольской правде», которые, опираясь на данные ФСБ, освещали детали уголовного преследования создателя мессенджера Павла Дурова по подозрению в пособничестве терроризму. Сам бизнесмен заявил, что это дело свидетельствует о стремлении российских властей ограничить свободное распространение информации.

В Роскомнадзоре отказались комментировать возможность блокировки. Впоследствии пресс-служба ведомства сообщила, что в 2026 году направила Telegram требования удалить более 35,6 тыс. противоправных материалов, а с начала 2025 года — более 300 тысяч материалов.

РБК со ссылкой на собственные источники в профильных ведомствах утверждает, что вопрос о блокировке уже решен — и соответствующие меры будут приняты в первых числах апреля 2026 года. Два источника издания, близкие к Кремлю, заявили, что решение уже окончательное.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что решение замедлить работу Telegram и затруднить загрузку медиафайлов было обусловлено отказом администрации мессенджера удалить противоправный контент.