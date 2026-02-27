Россия готова к тому, что Павел Дуров может заблокировать доступ к Telegram для российских бойцов в зоне СВО, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Однако, добавил он, вряд ли создатель мессенджера на такое пойдет, потому что не хочет рвать связи с РФ.

Замедление работы Telegram в России началось 10 февраля, а ограничения голосовых звонков в мессенджере были введены еще в августе 2025 года. 26 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти планируют заблокировать сервис в начале апреля. При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявлял ранее, что в зоне СВО ограничивать работу сервиса пока не планируется. Параллельно, по данным СМИ, против Дурова началось расследование уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Сам он назвал это попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова».

Колесник заявил RTVI, что если Дуров по какой-то причине решит заблокировать Telegram в зоне СВО, то у России «есть альтернативы» на этот случай.

«Во-первых, давайте так: на линии соприкосновения этого еще не произошло. Да, действительно, наши войска пользуются Telegram и довольно-таки успешно — все это дело наблюдал воочию. Во-вторых, наши бойцы — это уже не какой-то большой секрет, могут уже работать со Starlink, не имея [официального] доступа. Так, на всякий случай. Так понимаю, что Илон Маск не сильно против, наоборот, для него это реклама», — отметил парламентарий.

В-третьих, продолжил Колесник, у России есть мессенджер MAX.

«Да, он еще в стадии разработки и не встал на серьезные рельсы, чтобы начать работать четко. Но он уже, так сказать, набирает скорость. Думаю, что не пройдет месяца-полутора, как наш национальный мессенджер уже будет в форме, как говорят спортсмены и военные, и окажется в состоянии обеспечить связь наших бойцов. Но помимо всех этих Telegram, MAX и прочих [мессенджеров] у военных же есть свои средства связи. Так что без связи они не останутся», — подчеркнул депутат.

Кроме того, собеседник RTVI напомнил о наличии у России глобальной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, добавив, что российские военные связисты эффективно выполняют свою работу, о чем «и говорит наше наступление по всему фронту».

«Уверен, что наши ребята без связи там не останутся, найдутся варианты. Никогда еще такого не было, чтобы мы оставили своих бойцов там без связи. Все будет нормально и со связью, и с использованием Telegram. Тем более у нас есть возможность влияния на некоторых владельцев вот этих мессенджеров, которые есть. Да и WhatsApp уже обратно просится. Думаю, что Дуров не такой уж и Дуров, чтобы все глушить на линии соприкосновения. Потому что тогда он потеряет всю связь с Россией, а ему этого не хочется», — резюмировал Колесник.