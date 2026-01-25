Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев представил свое видение хода боевых действий на Украине и переговоров в Абу-Даби, а также порассуждал о вероятности войны с Европой и рассказал о откровенно внутренних проблемах России.

«Нудная лавочка»: о переговорах в ОАЭ

Гурулев в разговоре с «Царьградом» обратил внимание, что российскую переговорную группу в Абу-Даби возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

«То, что его возглавляет группу Игорь Костюков, говорит о том, что основное направление — это завершение боевых действий, а по сути — демилитаризация Украины. Я думаю, именно этот вопрос и будет стоять», — считает он.

Как предположил депутат, речь идет о промежуточных переговорах, цель которых — не подведение итогов, а стыковка позиций с последующим выходом на полноценный мирный процесс. «Это точно не решится за один или два дня», — отметил генерал.

Оценивая линию поведения российских властей, Гурулев указал на желание Москвы дойти до консенсуса, при котором Запад согласится с ее условиями на перемирие. «Эта лавочка долгая, нудная и, к сожалению, она у нас пока не очень реализуется», — посетовал парламентарий.

«Гибнут наши мужики»: о ходе СВО

В зоне военной операции на Украине на некоторых участках, в частности в Купянске, складывается непростая обстановка, но стратегическая инициатива нахходится в руках российских военных, заявил Гурулев. По его словам, оборона ВСУ на некоторых направлениях, особенно на запорожском, «развалилась».

Удары ВС РФ по Украине «выстроены не ради эффекта, а ради результата», подчеркнул Гурулев, отметив, что «война ведется на износ системы, а не на эмоциях».

Он выразил мнение, что российские военные имеют право уничтожить то или иное предприятие на территории в том числе стран НАТО в случае, если оно «воюет против нас или из-за этого гибнут наши люди».

«В специальной военной операции гибнут наши мужики. Что такое война? Это время, ресурсы и, самое главное, потери. Нам надо время сжать, потери уменьшить, а ресурсы увеличить», — заявил генерал.

Когда закончится СВО

Как напомнил Гурулев, Россия настаивает на достижении целей СВО — денацификации и демилитаризации Украины. До реализации этих планов «смысла что-то останавливать, наверно, нету», считает депутат.

«Потому что, оставив Украину с тем же Зеленским в любом количестве территории, это все равно будет плацдарм для дальнейшей войны с Россией», — убежден генерал.

Россия не спешит «закрывать вопрос словами, когда он еще решается делом», указывает Гурулев. По его словам, мир возможен только как итог достигнутых целей, а не как «жест вежливости перед самопровозглашенными мировыми старшими».

«История не принимает поспешных договоренностей. Она принимает только завершенные решения», — рассуждает парламентарий.

«Им важно, чтобы мы были завязаны в конфликтах»: о вероятности войны с Европой

Страны Европы на сегодняшний день не готовы воевать с Россией, их армии «бутафорские», убежден Гурулев.

«Одно дело — хотеть войны и готовиться к войне к 2030 году, как заявляют Писториус, Мерц, Стармер и так далее. А второе — это иметь возможности подготовиться к этой войне. Да, они сейчас пытаются создать армию, что-то подготовить. Мерц увеличил бундесвер в три раза на бумаге. На бумаге — это одно. Это надо набрать людей, их обеспечить всем необходимым имуществом, нужны места расположения, полигоны, боевые машины, оружие, другие материальные средства для того, чтобы эта армия существовала. Это одномоментно не делается», — отметил генерал.

Кроме того, европейцы «потеряли» технологии производства оружия, указал Гурулев. Они, по мнению депутата, не произведут больше 50% от нужного количества вооружений и будут вынуждены закупать его у США, но те тоже не смогут оперативно наладить производство под нужды Европы.

Для европейцев, продолжил Гурулев, крайне важно, чтобы Россия была завязана в тех или иных конфликтах — «на Украине, на Южном Кавказе, еще где-то». Так, по их логике, Москва будет тратить свои ресурсы и не сможет накопить потенциал к войне с Европой, объяснил парламентарий.

«Когда мы говорим, что завтра Западная Европа к нам побежит с войной, я вас умоляю, не побежит. Она будет к этому стремиться и идти. <…> А для нас категорически важно чем быстрее, тем лучше закончить вопрос по Украине и быть готовой к войне с Европой. Причем чем сильнее мы будем готовы, тем меньше будет желания у Европы лезть», — подчеркнул Гурулев.

На фоне военной угрозы, которая исходит от Европы, России придется отложить вопрос демобилизации и сокращения армии, даже в случае разрешения украинского кризиса, указал генерал.

«Нам их [добровольцев] надо будет еще больше. От этого никуда не денешься», — признал он.

«Должны получить „по соплям“»: о методах Трампа

Выступление президента США Дональда Трампа в Давосе показало его как человека, который ощущает себя главным распорядителем мировой повестки, считает Гурулев:

«Он говорил не как участник, а как арбитр, уверенный, что имеет право оценивать темпы войны и допустимость ее продолжения. В этой интонации нет дипломатии, там присутствует привычка командовать. Мир для него представляется как управляемый процесс. Отсюда и уверенность, что всё должно быть решено тогда, когда это удобно ему».

По словам депутата, американцы чувствуют себя «окрыленными» тогда, когда у них нет потерь, но как только США столкнутся с ними, то сразу «сдадут назад».

Гурулев выразил мнение, что на Кубе «надо помогать». «Не дай Бог, будет как в Венесуэле. Я не думаю, что предадут главу республики», — рассуждает генерал.

Он также призвал организовать «сопротивление всем хотелкам Трампа» — помимо Кубы и Венесуэлы, также в Мексике и Бразилии.

«Везде, где у них появился аппетит, они должны получить „по соплям“, потому что Трамп понимает только силу. Когда он получит „по соплям“, тогда он немножко одумается. И для него получить „по соплям“ было бы очень обидно, он привык побеждать. Это можно сделать, причем невеликими затратами и нормальными силами», — уверен Гурулев.

«Вашей страны просто не будет на карте»: о ядерной эскалации

Главная проблема, которая волнует американцев — это российское ядерное оружие, в США прекрасно осознают, что только Россия способна «обнулить» Америку, заявил Гурулев. По его словам, наличие у РФ ядерного оружия не дает поступить с ней как с Венесуэлой.

«Мы сейчас смотрим все на Венесуэлу, где приехали, забрали президента и уехали. А я после этого сказал: а у нас в стране всё нормально?» — задался вопросом генерал.

Рассуждая о необходимости ответа на те или иные внешние вызовы, Гурулев выразил мнение, что России не надо ждать, пока кто-то поставит условия, а нужно «наращивать» эскалацию самим.

«Кто сунется на ядерную державу? Надо четко говорить: ребята, только сунетесь — вашей страны просто не будет на этой карте, всё, забудьте про нее. И это будет нормальный ответ, потому что сегодня в специальной военной операции гибнут наши мужики», — подчеркнул генерал.

О внутренних проблемах

«Взрывы прямо под боком»: о гражданской обороне

«Если раньше, в советское время, гражданская оборона это было дело каждого, то сегодня многие укрытия списаны из-за ветхости. Война же идет. У меня в Домодедово возле дома постоянно сбивают беспилотники. Я слышу, как работает система ПВО, все эти взрывы, прямо под боком. Это что, не война? Война. И нам к этому надо готовиться, всему обществу».

«Министр обороны ситуацию поломал»: о нехватке кадров

«Сегодня сложилась ситуация, когда у нас на производствах категорически не хватает квалифицированного инженерно-технического состава рабочих. У нас кто хочешь есть — парикмахеры, юристы, дизайнеры. У нас нет инженеров, мы это дело профукали.

Во время войны, наверно, надо переходить к прямому управлению отраслями. Хотя бы для начала выделить в отдельный оборонно-промышленный комплекс.

Я ж не генералом родился, я с лейтенанта прошел весь путь. И в свое время на той же войне я боеприпасы припрятывал и старшему начальнику докладывал, что их не хватает. И всегда старался выбить себе больше. То же самое с беспилотниками, их никогда много не будет, их всегда надо больше, больше и больше. То, что ситуацию министр обороны поломал и сегодня беспилотников предоставляется приличное количество, это тоже правда».

«Людям как жить-то?»: о демографии

«Президент говорит, что у нас семьи должны быть многодетными, должно быть минимум трое детей. А во всех регионах сокращают роддома. Я понимаю, в Орловской области, где максимум 150 км до областного центра по асфальту доехать. А у меня в Забайкалье за 700 км по грунтовке девку с пузом как везти?

И когда говорят, что мы такие великие, опять открыли в Москве больницу. Нам что теперь, всем в столицу летать лечиться теперь? Людям как на местах жить-то? У меня район — 5,5 тыс. человек, а территории как у Московской области. Мне куда людей везти?»

«Никто ни за что не отвечает»: о персональной ответственности

«Надо просто, чтоб каждый отвечал за выполнение поставленной задачи. У нас сегодня самый страшный момент — никто ни за что не отвечает.

По идее уже должен быть свой Starlink, низкоорбитальные спутники. Сейчас к 2027 году нам обещают опытную эксплуатацию, к 2030 году — полностью развернуть. А он должен быть когда еще? Вчера.

Сегодня не на чем летать. Это просто швах. Я летаю очень часто, особенно на местных линиях это целая проблема. Тупо нет самолетов. И то, что их вовремя не выпустили, кто ответил? Никто не ответил.

Такое слово есть, называется «саботаж». За каждую задачу, которую ставит тебе государство, тебе под это выделяет деньги — они же не за бесплатно работают — надо башкой отвечать за то, что надо сделать. Вот что нам надо — ответственность персональную каждого за выполнение тех задач, которые нам ставит президент. И тогда по-другому всё немножко заиграет. Я не про репрессии, я про персональную ответственность за выполнение тех задач, которые ставит верховный главнокомандующий.

Нужны решения. То, в чем у нас в государстве проблемы. Все о чем-то говорят, а решений нет. Потому что любой чиновник старается это решение не принимать. Если ты чиновник, ты бегаешь, пыхтишь, выступаешь, что хочешь делаешь, но главная задача — ничего не сделать. Ты бегал, бегал — в итоге ноль у тебя, ты красавчик. Потому что если у тебя ноль, к тебе не придет ни прокуратура, ни Счетная палата, ни надзор. Чего к тебе идти? У тебя ничего нет. Как только ты создал, построил, у тебя завтра будут все надзиратели, тебе в лучшем случае выпишут административку, а в худшем — посадят. Нам эту систему поломать надо.

В одной нашей республике северной глава района строил школу. Строил, строил, посмотрел — фундамент гнилой. Взял укрепил его блоками, то есть не уменьшил, а усилил. Прокуратура на него завела дело за то, что отошел от проекта. В советское время ему орден бы повесили. Но там слава Богу глава республики серьезный мужик, Слава Гольдштейн, моментально эту тему разрулил.

Еще всех силовиков, мягко скажем, от бизнеса отвадили, сейчас проекты запретили все. Они все идут к муниципалам, начинают их кошмарить. Сегодня найти главу района — это целая проблема по той простой причине, что зарплата мизерная, а ответственность мама не горюй».

«Платят копейки»: о денежном довольствии силовиков

«Мы сегодня говорим о преступности. Да, она упала по понятным причинам, потому что многие, кто был в местах не столь отдаленных, ушли на фронт. Но кто-то же вернется обратно, мы что делать-то будем?

В том числе в Вооруженных силах те, кто сегодня не находятся на фронте, получают копейки. Лейтенант в Москве получает 60 тыс. рублей. Что, в Москве сильно проживешь? На макаронах на одних сидеть, на кефире, заплати за квартиру, за пятое-десятое и всё. Эту ситуацию надо пересматривать.

Сейчас понизили коэффициент, который занижает военную пенсию. Это, я считаю, великое достижение, которое мы сделали.

Если мы не увеличим денежное довольствие силовиков, армия разбежится. Они что, будут жить на 60 тыс. рублей? Они пойдут зарабатывать деньги, причем сегодня на гражданке эти деньги можно заработать. В моем родном Забайкальском крае водитель большегрузного самосвала получает 220 тыс. рублей, экскаваторщик-бульдозерист — 280-300 тыс., а сварщик — 300 тыс. и более. Иди работай, пожалуйста, работа есть».