Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью «Царьграду» рассказал, какой вопрос задал бы министру обороны Андрею Белоусову. Парламентарий признался, что он спросил бы главу Минобороны о положении российских военнослужащих в условиях военной операции на Украине.

Когда закончится СВО

По словам Гурулева, для него важно, что стратегические инициативы в зоне СВО сегодня «в руках российских вооруженных сил». Он отметил, что под конец 2025 года ВС России взяли под контроль Покровск и Купянск, и выразил надежду на то, что «эти успехи будут продолжены».

На вопрос о том, как долго продлится военная операция, Гурулев сказал, что не будет делать конкретных прогнозов. Говорить о том, что существует «понятный срок» завершения боевых действий, было бы навязчиво, считает депутат.

В то же время Гурулев отметил, что президент Владимир Путин на недавней коллегии Минобороны заявил, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. «Вбросы» на эту тему, которые фигурируют в телеграм-каналах парламентарий назвал «туфтой», призвав «пропускать мимо ушей» публикации подобного рода и ждать результатов.

«Не факт, что результат будет сегодня, завтра — может быть, через год, а может, через два», — допустил парламентарий.

Помимо СВО цель России — «подготовить страну и народ, промышленность и свои вооруженные силы к возможным попыткам вторжения на нашу территорию», заявил Гурулев. Как отметил генерал, Россия воюет и основные финансовые потоки направляет на оборону, но, несмотря на проблемы, социальные обязательства удается поддерживать. Это говорит об устойчивости экономики и политической системы, выразил мнение собеседник «Царьграда».

Вопросы Путину и Белоусову

Гурулева также спросили, какой вопрос он задал бы Путину на прошедшей в декабре прямой линии, если бы у него была такая возможность. Генерал напомнил: на прошлой прямой линии президент заявил, что не хочет, чтобы «мы шли тем же путем, куда шли до 2022 года».

«Если мы шли не туда, то надо ответить на три вопроса: куда идти, как идти и с кем идти?» — сказал депутат.

По мнению Гурулева, прямая линия с президентом проводилась не для того, чтобы «кого-то снимать или выгонять с работы». Так он ответил на вопрос о том, не возникло ли у него ощущения, что для этого мероприятия Путину «чиновниками нарисована картина, отличная от реальной жизни», а также что внутренним проблемам уделялось недостаточно внимания. Гурулев обратил внимание, что на прямой линии было больше «смыслов», чем вопросов: о традиционных и семейных ценностях, о многодетности, о культуре и ее возрождении.

Рассуждая о том, что можно было бы спросить у Белоусова, сначала генерал сказал, что у него нет вопросов к министру обороны, объяснив это пониманием того, что «ему тоже непросто»:

«Потому что проблемы накапливались годами. Я вижу, что сегодня есть прорыв в обеспечении современным оружием — он реально есть, здесь трудно спорить, есть и проблемы, но без них не бывает».

Однако затем Гурулев признался, что как минимум один вопрос для Белоусова у него есть:

«Когда мы обеспечим всех военнослужащих тем жильем, которое им положено?»

Как отметил депутат, речь идет о необходимости стабилизировать очередь на квартиры. По его словам, «должен быть какой-то план» по ее сокращению.

«Поэтому я бы задал вопрос: просто ответьте — когда? Чтобы люди просто понимали, что сегодня надо ожидать, примерно, считай, за 2017 год, это восемь лет», — указал Гурулев.

В то же время генерал признал, что очередь «станет только больше, потому что война идет».

По данным на сентябрь 2025 года, почти 50 тыс. российских военнослужащих и военных пенсионеров не обеспечены жильем, писал RTVI со ссылкой на обращение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной к Белоусову.

Что разочаровало и вдохновило в 2025 году

Отвечая на вопрос о том, что разочаровало в ушедшем году, Гурулев назвал ситуацию в медицине. Отдельно депутат указал на сокращение числа роддомов в регионах.

«Понятно, что регионы совершенно разные. Одно дело — Орловская область, где можно за полтора часа до областного центра доехать, другое дело — Забайкальский край. Я про Якутию, Чукотку и не говорю, где только вообще в принципе на самолете», — посетовал он.

Среди явлений, которые, напротив, вдохновили в 2025 году, Гурулев назвал «непоколебимость» президента, декабрьское вручение госнаград в Кремле, а также службу сына в зоне СВО.