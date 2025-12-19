Россия не будет проводить новые специальные военные операции, если Запад будет соблюдать интересы России в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос представителя «Би-би-си».

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток», — сказал он.

Глава государства напомнил о том, как Россию убеждали в том, что «не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм».

«Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят — кинули. Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», — заявил Путин.

Президент России также выразил уверенность в том, что западные политики «своими руками» создали сложившуюся ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, говоря о планах по подготовке к войне с Россией.

«Ну вы живете у нас, насколько я знаю, не один год. Ну вы же понимаете, и я думаю, те, кто говорят о войне с Россией — тоже понимают. Ну что мы, собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь», — сказал Путин журналисту «Би-би-си», задавшего вопрос.

По его словам, это делается из внутриполитических соображений, чтобы создать в западных странах образ врага и прикрыть ошибки, которые системно совершались многими правительствами на протяжении ряда лет как в сфере экономики, так и в сфере социальной политики.

«Где эта зеленая повестка дня, когда вновь открываются угольные предприятия? Закрывали атомные электростанции — теперь к ним возвращаются. Это ошибка на ошибке, и все стараются прикрыть теперь «злобной Россией», — пояснил президент.