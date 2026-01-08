США намерены предъявить уголовные обвинения членам экипажа захваченного в Атлантическом море танкера Marinera («Маринера», ранее — Bella 1), который шел под российским флагом. На борту судна были в том числе россияне. Депутаты Госдумы призвали к жесткому ответу на захват танкера. Что грозит экипажу задержанного судна и как на произошедшее отреагировали в России — в материале RTVI.

Что грозит экипажу «Маринеры»

Танкер Marinera задержали 7 января американские военные при поддержке британцев. Заявленная причина — «нарушение режима санкций». В российском Минтрансе сообщили, что военно-морские силы США высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна.

Члены экипажа Marinera находятся «под полноценным расследованием», «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X. Она уточнила, что американская сторона привела в исполнение судебный ордер на конфискацию судна, на котором перевозилась находящаяся под санкциями нефть из Венесуэлы и Ирана

«Танкер Bella 1 ранее был включен в санкционный список за участие в сети обхода санкций, которая обеспечивала поддержку иностранных террористических организаций», — написала Бонди, добавив, что США отслеживают еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Экипаж Marinera может быть доставлен в Штаты для судебного преследования, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Сам танкер она назвала частью «теневого флота Венесуэлы».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что «Маринера» перешла под российский флаг, чтобы обойти американские санкции.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал он.

МИД России сообщил, что на борту захваченного танкера были россияне, потребовав от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа и не препятствовать их скорейшему возвращению на родину. По данным РЕН ТВ, всего на «Маринере» было 28 членов экипажа — 20 украинцев, шестеро граждан Грузии и двое россиян.

В МИД Китая заявили, что захват США танкера «Маринера» серьезно нарушает международное право.

До декабря 2025 года танкер Marinera носил название Bella 1 и ходил под флагом Гайаны. Судно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную президентом США Дональдом Трампом. В конце декабря танкер стал отплывать от Южной Америки. Его стала преследовать Береговая охрана США, поскольку не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно идет под их флагом. Представители США потребовали от капитана проследовать в порт США, он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути следования танкер запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил ее. После этого экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. По данным CNN, Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование танкера.

Как на захват танкера отреагировали в России

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев:

Если вы объявляете санкции против наших кораблей, давайте смотреть на вещи реально. В чем проблема объявить любые санкции против тех судов, которые вводят оружие на Украину через порты Одессы и сопредельных стран? Ничего же не мешает? Не мешает. И когда мы говорим о том, что санкции — тема односторонняя, наверно, надо иметь яйца. И тогда уже просто брать и идти напролом, бояться ничего не надо.

[Российские] корабли отправили для чего? Обозначение флага? Если там задача стоит, значит, танкер должен был быть отбит.

Но самое главное — это стратегическое планирование, которое сегодня, наверное, у нас улетело. Еще один момент довольно серьезный. Все операции флота, которые проводятся в океанской зоне, планирует не главком ВМФ, планирует Генеральный штаб. <…>

Ситуация с танкером, мягко говоря, нелицеприятная. Теперь вопрос: что делать-то? Ну если вы начинаете глушить танкеры в море, пускай сторожевыми кораблями, вы понимаете, что сегодня сложилась та ситуация, что с любой стороны может прилететь и что-то взорваться? Элементарно: идет газовоз СПГ с Америки в Западную Европу, откуда-то прилетел коптер — этого газовоза нет. Я вас умоляю, больше ничего не поедет, ни одна страховая компания этот газовоз не застрахует. То есть это коллапс. <…> Вариантов куча.

Трамп от эйфории сошел с ума. <…> И на сегодняшний день нас в очередной раз пытались обмануть. То есть никакого мира у нас в ближайшей перспективе не то что не получается, нам до него еще бороться и бороться. <…>

Сегодня нужны ответы конкретные, причем предельно понятные. Если мы перекрываем в Черном море, мы его перекрываем — ничего не ездит. Если надо перекрывать Балтику, мы не даем тоже ходить, там ничего вообще ползать не должно. Это будет коллапс [в Европе]. <…> А мы в состоянии это сделать, и этого не надо бояться. И об этом надо не просто говорить, а делать. <…>

Всё зависит от воли высшего военно-политического руководства. Если жестко ответить, а можно жестко ответить, то тогда еще посмотрим. <…> Сегодня нужен хороший чувствительный удар, и этого бояться не надо. Такой, чтобы все встали на уши. А дальше будем разговаривать.

Нам ничего не мешает объявить санкции против всех кораблей, которые идут в черноморские порты, Одессу, Николаев… Останавливать, досматривать и, по сути дела, даже топить, если нам что-то не нравится. <…> Что нам мешает нанести удары, к примеру, по Rheinmetall, который выпускает боеприпасы для Украины? Ничего не мешает. И на этом боеприпасы закончатся. Нам нужна политическая воля перекрыть все каналы.

Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:

Это самое обыкновенное пиратство: захват вооруженным американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию: ведь танкер шел под нашим государственным флагом.

Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жестко и оперативно — наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия. Тем более что, по имеющейся информации, где-то рядом с судном находилась и российская подводная лодка, и еще какие-то наши военные корабли.

Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километров от него — думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу.

США пытаются своими агрессивными действиями по всему миру окончательно заменить международное право — выкрадывают лидера суверенного государства и помещают его в тюрьму по совершенно надуманным обвинениям, захватывают российский танкер и собираются судить его команду за то, что она просто выполняла свои профессиональные обязанности. Это уже ни в какие ворота не лезет!

Россия, конечно, обеспечит юридическую поддержку своим гражданам. Только вот уверен, что процесс должен идти вовсе не в американских инстанциях. Соединенные Штаты слишком много на себя берут, настраивая против себя все остальное человечество. В данный момент эта страна представляет из себя главную угрозу безопасности на планете.