Американские военные задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera («Маринера», ранее — Bella 1), шедший под российским флагом, в связи с тем, что судно нарушило санкции США. Об этом говорится в заявлении европейского командования ВС Соединенных Штатов, опубликованном в соцсети X 7 января. Одновременно с этим США объявили о задержании еще одного нефтетанкера.

«Министерство юстиции США при поддержке Министерства войны осуществило задержание танкера Bella 1 за нарушение режима американских санкций. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль Береговой охраны США USCGC Munro», — сказано в сообщении.

Министр войны США Пит Хегсет, комментируя задержание «Маринеры», написал в X: «Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира».

Одновременно с этим американские военные задержали в водах Карибского моря танкер Sophia («София»), сообщило Южное командование ВС США.

«В ходе операции этим утром Министерство войны в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки», — говорится в сообщении командования в X.

По данным американских СМИ, на «Софии» вывешивали флаг Камеруна, чтобы скрыться от преследования.

Оба задержанных танкера связаны с так называемым «теневым флотом» России, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. По ее словам, эти суда либо были пришвартованы в Венесуэле, либо находились на пути в республику.

«Преступники всего мира, будьте начеку. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии по защите американского народа и пресечению финансирования наркотерроризма, где бы мы его ни обнаружили, и точка», — написала Ноэм в Х.

Береговая охрана США совместно с американскими Вооруженными силами задержали танкер «Маринера» 7 января после более чем двух недель преследования судна. Источники Reuters сообщили, что в районе проведения операции находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

По данным американских СМИ, «Маринера» перевозила венесуэльскую нефть. До декабря 2024 года танкер носил название Bella 1 и ходил под флагом Панамы. США включили судно в санкционный список по подозрению в связях с «теневым флотом» России.

В МИД России 6 января заявили, что «с тревогой» отслеживают «аномальную ситуацию» вокруг преследования «Маринеры». В ведомстве сообщили, что судно шло в международных водах Северной Атлантики под флагом России и в полном соответствии с международным морским правом.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал задержание «Маринеры» «не очень приятным» инцидентом.