Москва направила подводную лодку и другие военные суда для сопровождения нефтяного танкера Marinerа («Маринера»), который сменил панамский флаг на российский, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника. Ранее СМИ сообщили, что этот танкер преследует Береговая охрана США в Атлантическом океане.

«Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы», — говорится в статье WSJ.

Как пишет The Times, судно находится на пути, который может привести к ирландским или датским водам. Издание предполагает, что танкер может направляться в российский арктический порт Мурманск. Он планировал, но не смог встать под погрузку в Венесуэле, утверждает WSJ.

В настоящее время «Маринера» идет без груза. 6 января танкер, который, по данным СМИ, ранее использовался для транспортировки венесуэльской нефти, находилcя между Шотландией и Исландией. По мере приближения к Британским островам за судном наблюдали два разведывательных американских самолета Р-8, утверждает The Times. Утром 6 января в сторону танкера вылетел британский истребитель, самолет ирландской военно-воздушной армии и морской патрульный самолет ВМС Франции.

CNN накануне сообщил, что американские военные планируют провести операцию по захвату «Маринеры». Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование судна, говорится в материале.

По данным CBS News, США планируют взять «Маринеру» на абордаж и предпочли бы захватить судно, а не потопить его. В статье говорится, что Вашингтон может провести операцию по аналогии с той, что была проведена в декабре, когда морская пехота и силы специальных операций США совместно с Береговой охраной захватили шедший под флагом Гайаны крупный нефтяной танкер The Skipper после его выхода из венесуэльского порта.

На фоне преследования «Маринеры» Южное командование Вооруженных сил США сообщило в соцсетях, что оно «остается готовым поддерживать партнерские правительственные ведомства США в противодействии находящимся под санкциями судам и участникам, проходящим через этот регион».

«Наши морские силы бдительны, мобильны и готовы отслеживать представляющие интерес суда. Когда поступит приказ, мы будем там», — сказано в заявлении.

В МИД России заявили, что «с тревогой» отслеживают «аномальную ситуацию» вокруг преследования «Маринеры». По оценке ведомства, со стороны военных США и НАТО танкеру уделяется «повышенное и явно не соразмерное ее мирному статусу внимание». Судно идет в международных водах Северной Атлантики под флагом России и в полном соответствии с международным морским правом, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

The Times утверждает, что с 2020 года «Маринера» носила шесть разных названий и плавала под флагами пяти стран. До декабря 2024-го танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Американские власти включили его в санкционный список по подозрению в связях с «теневым флотом» России. Судно старое и ржавое, пишет WSJ. В декабре Береговая охрана США пыталась взять на абордаж танкер Bella 1 в Карибском море, когда считалось, что он направляется в Венесуэлу. Тогда танкер резко изменил курс, избежав захвата. Во время преследования Береговой охраны США на борту танкера появился российский флаг, а экипаж заявил, что следует под защитой России.

Захват «Маринеры» американскими военными станет грубым нарушением международного права со, со стороны Москвы последует соответствующая реакция, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он предположил, что сейчас по политико-дипломатическим каналам принимаются меры по недопущению такого инцидента.

«Я бы не стал говорить о том, что последует какой-то военный ответ, и надеюсь, что боевого столкновения не произойдет», — добавил депутат.

Возможный захват американскими военными танкера «Маринера» вряд ли негативно скажется на дипломатических отношениях между США и Россией, поскольку «осложнять их просто некуда», заявил «Абзацу» член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.