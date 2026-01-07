США объявили 7 января о задержании в Атлантическом океане нефтяного танкера Marinera («Маринера», ранее — Bella 1), который шел под флагом России. Заявленная причина задержания судна — нарушение американских санкций. Береговая охрана США пытались перехватить «Маринеру» более двух недель, в то время как Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование. Как на захват танкера, шедшего под российским флагом, отреагировали российские политики, военные эксперты и журналисты — в материале RTVI.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник:

Корабль под российским флагом — это то же самое, что наша земля. Так что я не знаю, зачем это американцам надо. Также дело в том, что там следует подводная российская лодка и где-то поблизости есть авиация. Но тем не менее инцидент не очень приятный. Я думаю, что дипломаты сейчас пытаются договориться. Плюс работают спецслужбы, есть каналы связи между США и Россией. Но все-таки не надо допускать столкновения, потому что это очень чревато.

Военкор Александр Коц:

Такое без жесткой реакции нельзя ни в коем случае. И гневной отповедью МИД здесь не обойтись. Захват танкера не просто лишит нас крупнотоннажного судна. Последствия могут быть куда печальнее. Трамп, за ночь поставивший на колени 30-миллионную Венесуэлу, сейчас пребывает в эйфории. И на кураже пытается развить успех. Угрожает Гренландии, Кубе, Колумбии, Ирану. И нам.

Если американцы захватят наш корабль, а мы ограничимся риторикой о «красных линиях», это убедит Трампа, что мы — это просто очень большая Венесуэла. Что Россией можно вертеть и так, и этак — действенной «ответки» не будет. И американский президент начнет «борзеть» на украинском треке, выдвигая для нас заведомо невыполнимые условия по мирному урегулированию. И все закончится тем, что на линии боевого соприкосновения будет стоять американская армия. А в Черное море войдут носители «Томагавков».

А там и до ядерной войны один шаг.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

Несмотря на то, что танкер (через компанию судовладельца) связан с Ираном и, видимо, как раз для него и должны были загрузить венесуэльскую нефть, решение поменять флаг на российский поставило РФ в крайне неудобное положение.

Потому что получилось так, что российский танкер фактически захвачен по надуманному предлогу. И это уже создает прецедент для дальнейших операций против всего так называемого «теневого флота» России не только в Атлантике, но и других регионах мира.

Этот прецедент ставит большой вопрос о реальных возможностях России защищать собственные торговые суда в нейтральных водах и о целесообразности всей политики выдачи российской регистрации судам из других стран.

А теперь вопросы:

1. Для чего было проводить все эти маневры с перерегистрациями на ходу? Он настолько ценен?

2. Если он ценен и их уже провели, то почему заранее не озаботились отправкой флота на сопровождение танкера, очевидно преследуемого флотом противника?

3. Если отправкой флота все же озаботились, то почему этот флот ничего не предпринял?

В итоге мы сами себе создали проблемы, в которых сначала назвали танкер своим и призвали его не трогать, а после попыток захвата этого танкера буквально ничего не смогли предпринять для его защиты. <…>

Много теперь будет значит флаг России на борту подсанкционных судов? И главный вопрос — зачем все это было?

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан:

Пол куполом геополитического цирка Трамп работает без страховки и всяких красных линий. Есть мнение, что он не вполне понимает опасность исполняемого трюка.

Телеграм-канал «Военная хроника»:

Вне зависимости от того, чем завершится история с танкером «Маринера», всё (так или иначе) логично сводится к двум вопросам.

Первый — наличие или отсутствие вооруженного сопровождения и/или боевых групп на борту. Любое торговое судно в зоне повышенного риска без эскорта автоматически становится уязвимым объектом. Если судно идет без прикрытия, то вопрос его задержания или захвата — это вопрос удобного момента, не более того.

Второй — наличие у России реальной «дальней руки», то есть сил и средств, способных обеспечить вооруженное сопровождение торгового флота за пределами прибрежных территориальных вод. Речь не обязательно идет о постоянном развертывании, но о принципиальной возможности быстро собрать и развернуть морскую группировку — с авиационным компонентом, средствами ПВО и достаточную, как минимум, чтобы создать потенциальному противнику проблем.

История с «Маринерой» наглядно показывает, что эпоха, когда можно было рассчитывать на инерцию старых правил и формальные гарантии безопасности судоходства, фактически завершена. Если крупные игроки позволяют себе силовые действия против торгового флота, то остальные скоро начнут вести себя так же.

В этом смысле вопрос уже не в том, нужно ли сопровождение и проекция силы, а в том, кто и когда признает, что без этого торговый флот превращается в разменную монету. Время, когда можно было обходиться без подобных инструментов, судя по всему, действительно уходит. Другой вопрос — чем и как на это реагировать, если концепция существования авианосцев в РФ всё время воспринималась как избыточная и ненужная, а единственный ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» свои задачи выполнять уже не будет.

Футуролог Максим Калашников:

Трамп попер катком на нас. А некоторые <…> считали, будто Донни нам поможет победить на Украине.