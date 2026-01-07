Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом РФ судно «Маринера», сообщили ТАСС в МИД России.

Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на судне российскими гражданами России, соблюдать их права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Американская сторона также не должна препятствовать их скорейшему возвращению на родину, добавили в МИДе.

Военные США 7 января провели операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera («Маринера», ранее назывался Bella 1 и ходил под флагом Панамы), который шел в Атлантическом море под флагом России. Заявленная причина задержания судна — нарушение американских санкций и связь с российским «теневым флотом». Береговая охрана США пытались перехватить «Маринеру» более двух недель, в то время как Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование. Источники Reuters сообщили, что в районе проведения операции находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

По просьбе властей США помощь в задержании танкера «Маринера» оказала Великобритания, сообщили в Минобороны королевства. В ведомстве отметили, что британская сторона задействовала разведывательные самолеты для отслеживания судна и предоставила американским военным свои авиабазы.

Кроме того, американские военные 7 января задержали в водах Карибского моря танкер Sophia («София»). Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что оба задержанных судна либо были пришвартованы в Венесуэле, либо находились на пути в республику. По данным американских СМИ, «Маринера» перевозила венесуэльскую нефть.

В Минтрансе России заявили, что высадка военных США на судно «Маринера» в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.