Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минтранса России. Так в ведомстве прокомментировали задержание нефтяного танкера американскими военными.

«Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна», — говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства.

«Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом России. Оно было выдано «на основании российского законодательства и норм международного права», указали в Минтрансе.

Военные США 7 января провели операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera («Маринера», ранее назывался Bella 1 и ходил под флагом Панамы), который шел в Атлантическом море под флагом России. Заявленная причина задержания судна — нарушение американских санкций и связь с российским «теневым флотом». Береговая охрана США пытались перехватить «Маринеру» более двух недель, в то время как Вашингтон проигнорировал просьбу Москвы прекратить преследование. Источники Reuters сообщили, что в районе проведения операции находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

Кроме того, американские военные 7 января задержали в водах Карибского моря танкер Sophia («София»). Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что оба задержанных судна либо были пришвартованы в Венесуэле, либо находились на пути в республику. По данным американских СМИ, «Маринера» перевозила венесуэльскую нефть.