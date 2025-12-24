В Екатерининском зале Кремля 24 декабря прошла церемония вручения государственных наград из рук президента России Владимира Путина, на которой присутствовали директора и сотрудники предприятий, преподаватели, деятели науки, спорта и культуры. RTVI рассказывает подробности о прошедшем мероприятии.

Во вступительном слове глава государства сообщил о присвоении звания Герой Труда народному артисту СССР, скрипачу Владимиру Спивакову. Путин назвал Спивакова «уникальным мастером, который состоялся не только как великий музыкант, но и как блестящий педагог и щедрый благотворитель».

Спиваков в ответной речи напомнил президенту об их встрече в 2014 году на концерте в Александринском театре в год 70-летия снятия блокады Ленинграда.

«После концерта вы поблагодарили меня и сказали фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Вы сказали мне: „Вот та историческая точка, в которой встретились наши матери“. Я это никогда не забуду. И как раз эта точка объединяет всех нас. И прав поэт Бродский, который сказал, что время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии», — сказал он.

Путин также дал характеристику деятельности режиссера Никиты Михалкова, для которого «преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуры является поистине определяющим — и в жизни, и в творчестве».

Михалков, в свою очередь, заявил, что тем, кто работает ради наград и премий «их никогда не хватает». Он также вспомнил слова своей матери, которая призывала судить о своей жизни не по жизням тех, кто живет лучше, а по тем, кто живет хуже.

«Их намного больше. И ты избежишь огромного количества проблем. И твоя жизнь будет наполнена не горечью от того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что у тебя есть то, что есть. Я знаю, Владимир Владимирович, что и ваша мама, и ваша бабушка учили вас тому же, и я очень рад, что в этом смысле мы с вами — счастливые люди», — сказал он.

Говоря о наградах пианиста Дениса Мацуева, режиссера Игоря Угольникова, актера Сергея Маковецкого, вокалиста Ильдара Абдразакова, народного архитектора России Николая Шумакова, глава государства отметил, что эти люди представляют разные жанры искусства, однако всех их «роднит творческая востребованность, безусловное качество работ и действительно всенародное признание».

Заслуги героев спорта — тренера Татьяны Покровской, мастера спорта СССР, хоккеиста Владимира Мышкина и двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Касатонова, Путин назвал примером для граждан России, «особенно для молодежи».

«Активно делятся богатейшим опытом с молодыми поколениями бригадир молочно-товарной фермы Людмила Петровна Абрамова, бурильщик Серебрянников Василий Геннадьевич, ректор знаменитой кузницы театральных кадров — „Щуки“ Евгений Владимирович Князев и завкафедры юридического института РУДН Евгения Евгеньевна Фролова», — сказал президент.

Путин также поздравил с днем рождения директора Пироговского центра Олега Карпова и «голос нашей дипломатии», официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову.

«Что такое день рождения? В первую очередь — это праздник родителей. И они сейчас смотрят и очень волнуются — мой папа Владимир Юрьевич Захаров и моя мама Ирина Владиславовна Захарова. Я благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им „спасибо“ и низко поклониться — за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину, Россию», — сказала Захарова в благодарственной речи.

Помимо этого, президент вручил награды генеральному директору «КАМАЗ» Сергею Когогину, которого российский лидер назвал легендой автоспорта, президенту Транснефти Николаю Токареву, президенту союза Армян России Аре Абрамяну, ректору МГИМО Анатолию Торкунову, телеведущим Тине Канделаки и Владимиру Соловьеву.

«Я, наверное, единственная в этом зале, кто [является] гражданином России по убеждению, а не по рождению. Ровно 25 лет назад мне дали гражданство. Это был первый срок Владимира Владимировича. Я с вами с самого начала, Владимир Владимирович, и вот так иду по жизни многие годы — под вашим руководством, со своей любимой страной», — сказала Канделаки, обращаясь к президенту.

Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, упомянул в благодарственной речи взятие российскими войсками Северска, и заявил о том, что война «многое проявила».

«Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени, подумало, что Родины больше нет. Вернула гордость, понимание, осознание себя. Стало ясно, что мужчина создан для войны. На войне проявляется все лучшее. В этом нет радости — в этом есть осознание. Потому что за спиной — страна, куда ты не должен пустить зло, и семьи, которые ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали люди Донбасса», — сказал он.

Военной операции также коснулся в своем выступлении президент Научно-производственного центра «Макс» Виктор Полищук, который упомянул о том, что украинские войска «с самого первого дня получают точную навигацию, разведывательную информацию от их системы» и попросил рассмотреть вопрос о совершенствовании российской отрасли связи и ее инфраструктуры.

«На этой инфраструктуре созданы все сети связи, все информационные системы, такие прикладные технологии, как искусственный интеллект, системы мониторинга — все, что создано, работает на этой инфраструктуре. Она играет большую роль в жизни и в специальной военной операции», — отметил он.

Завершая церемонию вручения наград, президент обратил внимание, что в Екатерининском зале собрались люди, добившиеся выдающихся результатов в своей работе и жизни.

«Несколько раз выступавшие здесь обращались к Господу. Когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово „творец“. Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством», — отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что без творческого подхода невозможно добиться тех результатов, которых достигли участники мероприятия.

«То есть — вы тоже творцы, это значит, что и в вас есть искра божья. Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом. Эта искра, которая есть в вас, очень ярко светит», — сказал он в завершение церемонии вручения наград.

Путин выразил уверенность, что эта будет светить присутствующим и впредь, и попросил, чтобы они, в свою очередь, передавали «этот знак божий» другим людям и следующим поколениям.