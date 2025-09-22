Почти 50 тыс. российских военнослужащих и военных пенсионеров не обеспечены жильем, говорится в обращении главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной к министру обороны Андрею Белоусову. Копия письма есть в распоряжении RTVI.

Останина ссылается на обращение руководства общественного движения «Жилье военным России», поступившее в ее комитет. В нем содержится информация о нарушении действующих мер поддержки военнослужащих и проживающих совместно с ними членов их семей, в том числе в части обеспечения жильем.

«Из обращения следует, что в настоящее время количество военнослужащих и военных пенсионеров, не обеспеченных жилыми помещениями, составляет 49 тыс. человек (без учета членов их семей). В нынешних условиях реализация их прав на жилье может быть осуществлена не ранее чем через 10 и более лет», — отмечает Останина.

По ее словам, комитет Думы по защите семьи не мог оставить без внимания «столь острый вопрос». В связи с этим депутаты попросили Белоусова дать поручение изучить ситуацию и проинформировать о результатах и принятых решениях.

«Надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество в интересах семей военнослужащих», — заключила Останина.

Еще в декабре 2024 года Белоусов на коллегии Минобороны заявил, что очередь на квартиры и субсидии «продолжает оставаться недопустимо большой» — свыше 48 тыс. военнослужащих. Министр отметил, что в 2025 году на предоставление жилищной субсидии военным планируется выделить дополнительное финансирование в размере 149 млрд рублей. Это, по словам главы оборонного ведомства, позволит нарастить темпы обеспечения жильем до 9 тыс. военнослужащих в год.

В 2025-2027 годах число участников накопительно-ипотечной системы вырастет более чем в два раза — до 800 тыс. военных, заявлял Белоусов. Среди прочего министр поручил ликвидировать все долгострои в Минобороны к 2030 году. В частности, он рассказал об инвентаризации более 5,7 тыс. незавершенных объектов, для достройки которых требуется 690 млрд рублей.