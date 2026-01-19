У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сил для масштабного наступления в зоне специальной военной операции (СВО). Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

«Даже если на Украине подвинут сроки призыва до 22 лет, у ВСУ не получится [масштабного наступления]. Для этого нужны очень серьезные возможности», — объяснил он.

По его словам, Европе «будет не до ВСУ». Сейчас ее внимание, в частности, сконцентрировано на Гренландии и американском газе. Кроме того, военный эксперт заметил, что российская армия постоянно бьет по глубоким тылам украинской армии, что «помогает на линии боевого соприкосновения».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 января сообщил о планах провести наступательные операции в зоне боевых действий. Он отметил, что ВСУ будут продолжать стратегическую оборону, однако только на этом «победы не добудешь».

Заявление Сырского о наступательных операциях носит демонстративный характер, отметил Дандыкин. Таким образом главком украинской армии пытается привлечь к себе внимание западных спонсоров, добавил он.

«В силу того, как сейчас стремительно убираются фигуры на Украине, есть факт, что к нему тоже придет организация, которую “крышует” ФБР», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что 2026 год, вероятно, будет самым сложном в военной карьере главкома ВСУ.

Ранее Дандыкин спрогнозировал, что кредит в €90 млрд, который выделяет ЕС для ВСУ, будет израсходован в течение одного года. По его словам, этой суммы не хватит, чтобы обеспечить армию особо важными системами вооружения, более того, половину из нее «украдут». Эксперт подчеркнул, что в случае, если сохранится хотя бы часть полученных средств, покрыть расходы на ВСУ все равно не удастся.