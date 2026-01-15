Кредит в €90 млрд, выделяемый Евросоюзом для Вооруженных сил Украины, будет израсходован в течение одного года, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что покрыть огромные расходы на украинскую армию не удастся, даже если сохранится часть полученных средств.

По его словам, ЕС не сможет обеспечить ВСУ особо важными системами вооружения, такими как HIMARS. Вместе с этим он отметил, что немецкий завод Rheinmetall «работает над этим».

«Сумма €90 млрд огромная, но из нее половину украдут. В Европе тоже бывалые, просто так не будут давать деньги. Даже если останется €50 млрд, этого хватит ВСУ максимум на год, расход огромный», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что линия соприкосновения ВСУ с российскими войсками на данный момент составляет около 1 тыс. км. По этой причине украинской армии вряд ли хватит ресурсов без поддержки Вашингтона и американских ракет Patriot.

19 декабря 2025 года лидеры стран Евросоюза подписали соглашение о предоставлении Киеву беспроцентного кредита в €90 млрд из европейского бюджета. Решение было принято после того, как ЕС не смог договориться об использовании замороженных активов России для военной помощи Украине. При этом Чехия, Венгрия и Словакия, отказавшиеся участвовать в этом процессе, не столкнутся с финансовыми обязательствами по этой схеме.

Как отмечал немецкий канцлер Фридрих Мерц, Украина должна будет погасить кредит лишь после того, как Россия выплатит ей компенсацию. В противном случае ЕС все же использует замороженные активы Центробанка России для погашения долга.

В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что соглашение по кредиту для Киева на 2026-2027 годы принято. Вместе с этим она разъяснила, что заем будет разбит на две неравные части: €30 млрд — на поддержку бюджета страны, оставшиеся €60 млрд — помощь армии.

Глава ЕК подчеркнула, что финансирование подразумевает обязанность властей Украины соблюдать ряд требований, в число которых входят соблюдение «верховенства права» и борьба с коррупцией.

Озвученный фон дер Ляйден план прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что те, кто верят в возможность погашения этого кредита Россией, «либо не осознают реального положения дел, либо прячут головы в песок». Вместе с этим он призвал обратить внимание на коррупционные скандалы на Украине.