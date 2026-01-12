Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты дальнего действия для передачи Украине. Речь идет о ракетах с дальностью более 500 километров и боевой частью массой 200 килограммов. Разработка ракеты ведется в рамках проекта «Сумерки» (Nightfall). Этот проект призван усилить дальнобойные возможности ВСУ и расширить поддержку Киева в 2026 году.

Министерство обороны Великобритании 19 декабря 2025 года объявило конкурс на создание наземных баллистических ракет, предназначенных для применения в условиях высокой угрозы и интенсивных электромагнитных помех. По техзаданию, ракеты должны запускаться с различных платформ, выпуская несколько ракет подряд и отступая в течение нескольких минут, что позволит украинским силам поражать ключевые военные цели до того, как российские войска смогут отреагировать. Максимальная стоимость одной ракеты заявлена на уровне 800 тысяч фунтов стерлингов (примерно 84 485 000 рублей), темпы производства — до 10 систем в месяц.

Министр по вопросам боеготовности и промышленности Люк Поллард сказал, что новые ракеты «позволят Украине оставаться в строю» и подчеркнул намерение Лондона «стоять плечом к плечу с Украиной» в 2026 году. Проект Nightfall также рассматривается как основа для будущих программ дальнобойных ударных систем британских вооруженных сил.

Когда и куда может долететь ракета

Боевая часть новой ракеты уступает по мощности российским ракетам «Орешник», «Искандер» и украинской «Фламинго». Однако все равно будет грозным оружием и серьезным испытанием для систем ПВО. При заявленной дальности в 500 километров ракета Nightfall способна нанести удар по любому объекту объекту в Москве, не говоря уже о приграничных с Украиной городах.

На официальном сайте правительства Великобритании сообщают, что 9 февраля 2026 года три промышленные группы, участвующие в конкурсе на контракт, должны представить свои предложения по разработке ракеты. Заключение контрактов на разработку запланировано на март этого года.

Далее в течение 12 месяцев будут разработаны проекты и изготовлены первые три ракеты, которые пройдут испытательные стрельбы. За эту работу победитель конкурса получит 9 миллионов фунтов стерлингов (950 454 000 рублей). Можно смело предположить, что испытывать «Сумерки» будут не ранее апреля 2027 года.

На смену ATACMS

В 2023 году США уже передавали Украине баллистические ракеты ATACMS. Тогда американские СМИ сообщали, что в ходе визита Владимира Зеленского в штаты Джо Байден пообещал ему поставку «небольшой» партии ракет. Позже появилась информация, что Украина получила 30 ракет с кассетной боевой частью. Вероятно, в действительности Украине было передано значительно больше ракет. Спустя год британские СМИ писали, что Киев располагает 50-ю ракетами ATACMS двух модификаций, с максимальной дальностью полета 165 и 300 км.

По заявлению Минобороны России, ВСУ за 2023-24 год выпустили по территории России и по военным объектам РФ в зоне СВО около 250 ракет ATACMS. С весны 2025 года Минобороны США запрещает Украине использовать американское дальнобойное оружие по целям на территории России.

Американские дальнобойные ракеты не смогли оказать влияния на ход боевых действий на Украине. ATACMS повторили судьбу РСЗО HIMARS, англо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и других западных вооружений, которые запрашивал Киев.