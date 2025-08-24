Минобороны США с конца весны запрещает Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории России, сообщает Wall Street Journal. Речь идет в первую очередь о тактических ракетных комплексах большой дальности (ATACMS).

«Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ», — пишет издание со ссылкой на два источника.

Разрешать подобные удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Кроме ракет ATACMS, это также касается и британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от Вашингтона, рассказали источники газеты.

Такая процедура одобрения на самом высоком уровне была введена после прихода Дональда Трампа в Белый дом, ранее о ней не сообщалось, подчеркивает WSJ.

Разработал ее замглавы Минобороны США Элбридж Колби, который считает, что Вашингтон должен сосредоточиться на борьбе с Китаем, жертвуя ради этой цели военными обязательствами в других регионах мира.

Ранее Колби разработал меморандум, который одобрил Хегсет. В нем он раздели запасы оружия, которое должно быть передано Украине, на три категории: «красная», «желтая» и «зеленая». Первые две — это то оружие, которого у США не хватает, и его отправка куда-либо требует согласия главы Пентагона. В «красной» категории, например, оказались ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Решение Белого дома фактически аннулировало решение администрации предыдущего президента США Джозефа Байдена, которая разрешала Киеву наносить удары вглубь России.

«Вето США на удары ракет большой дальности ограничило военные операции Украины», — говорится в статье.

Издание напоминает, что ранее Трамп назвал «глупостью» со стороны Байдена разрешение Украине атаковать территорию России: «Мы только обостряем эту войну и усугубляем ее».

При этом, пишет WSJ со ссылкой на источники, США одобрили продажу Украине 3350 авиационных ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition. По информации собеседников издания, их дальность составляет от 240 до 450 км, но их применение в любом случае требует согласования с Пентагоном. Киев должен получить ракеты примерно через шесть недель.

Общая стоимость пакета военной помощи Киеву составила 850 млн долларов, большую часть этой суммы выделили европейские страны, пишет WSJ.

В июле Трамп пообещал предоставить Киеву новое оружие, если Европа согласится за него заплатить. Тогда же он заявил журналистам, что США не планируют поставлять Украине оружие большей дальности для нанесения ударов вглубь России.

По информации американских источников, у ВСУ «остался небольшой запас» ATACMS. При этом Киев, отмечается в статье, разработал «собственное дальнобойное оружие», в первую очередь, беспилотники, которые ВСУ используют для атаки по российским объектам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинской крылатой ракете «Фламинго», которая, по предварительным данным, обладает большой дальнобойностью.