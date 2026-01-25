Политические методы президента США Дональда Трампа не совсем соотносятся с подходами России о многополярном мире, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал американского лидера опытным политиком, который основывает свои подходы на принципах «сурового, беспощадного бизнеса».

«Методы, к которым он прибегает, не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», — сказал Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Трамп в первую очередь отстаивает личные интересы, а также интересы США, указал представитель Кремля. Главу Белого дома он назвал «сторонником решения всего через колено».

«Он, конечно, говорит, что решение через силу. По-нашему это решение „нагибать через колено“. И те, кто нагибаются, будут и дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам», — отметил пресс-секретарь президента.

Рассуждая о влиянии действий Трампа, Песков выразил мнение, что мир «драматически изменился и который продолжает траекторию перемен». В частности, он обратил внимание на последствия публикации американским президентом переписки с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Все европейцы буквально встали на дыбы <…>. Но когда Макрон публиковал разговор с [президентом России Владимиром] Путиным, никто на дыбы не вставал», — отметил представитель Кремля.

Как считает Песков, нынешние европейские лидеры не способны сейчас противостоять «напористости» Трампа.

Ранее Путин заявил, что получил от Трампа личное приглашение присоединиться к создаваемому по его инициативе «Совету мира». По его словам, российская сторона даст ответ после изучения документов МИД и консультаций с партнерами. Путин также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов РФ. Трамп счел инициативу Путина «очень интересной». «Он заплатит своими средствами. Это замечательно», — сказал он.

По данным СМИ, согласие войти в «Совет мира» дали более 20 стран, в том числе Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.