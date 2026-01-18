Президент США Дональд Трамп решил создать организацию Совет мира и требует от стран за постоянное членство минимум 1 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Критики опасаются, что республиканец пытается создать свой аналог ООН.

Что такое Совет мира

Как пишет агентство, согласно проекту устава организации, Трамп станет первым председателем и будет единолично решать, кого пригласить в члены. Решения будут приниматься большинством голосов — по одному на каждое государство-участника — однако все подлежат утверждению председателем.

В документе говорится, что каждое государство-член будет занимать место не более трех лет с момента вступления устава в силу с возможностью продления по решению председателя. Этот срок не распространяется на страны, которые внесут более 1 млрд долларов наличными в первый год действия устава.

В уставе Совет описывается как международная организация, которая стремится способствовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления, а также прочного мира в регионах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Организация станет официальной после того, как три государства-члена согласятся с уставом.

Проект устава также предполагает, что за контроль средств Совета мира будет отвечать сам Трамп. Однако это условие, как рассказали источники Bloomberg, для многих стран, которые потенциально могли бы присоединиться к инициативе американского президента, является неприемлемым. Несколько государств решительно выступают против проекта устава и работают над контрпредложениями.

Американский чиновник на условиях анонимности в разговоре с агентством объяснил, что хотя страны смогут вступать в Совет мира бесплатно, взнос в 1 млрд долларов обеспечит им постоянное членство. Собранные деньги будут использованы непосредственно для выполнения мандата Совета мира по восстановлению Газы.

Помимо этого, Совет мира будет созывать заседания с правом голоса не реже одного раза в год и в дополнительное время и в местах, которые председатель сочтет целесообразными. Последний будет утверждать и повестку дня. Организация также будет проводить регулярные совещания без права голоса со своим исполнительным советом не реже одного раза в квартал.

Reuters добавляет, что Трамп также будет иметь право исключать членов при условии вето двумя третями государств-членов. Председатель всегда будет назначать преемника на этот пост, говорится в уставе.

Белый дом заявил, что объявит о новых членах в ближайшие недели.

Совет мира как замена ООН

Изначально президент США представил Совет как часть второй фазы соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС для прекращения конфликта в Газе, предполагая, что орган будет контролировать создание администрации региона, привлечение инвестиций и так далее.

Однако Al-Jazeera подчеркивает, что на деле у Трампа в отношении Совета мира более масштабные планы.

«Это “Организация Объединенных Наций Трампа”, которая игнорирует основные положения Устава ООН», — объяснил Reuters один из источников.

На широкие амбиции Трампа, отмечает агентство, указывает и содержание писем, опубликованных в соцсетях Хавьером Милеем и главой Парагвая Сантьяго Пенья. Например, в обращении к аргентинскому коллеге американский президент написал, что Совет будет стремиться укрепить мир на Ближнем Востоке, добавив, что он приступит к смелому новому подходу разрешения и глобальных конфликтов.

Кроме того, Трамп заявил, что Совет мира объединит выдающуюся группу наций, готовых взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира — тех, кто готов подавать пример другим и инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Партнеры планируют собраться в ближайшем будущем, добавил он.

При этом один из высокопоставленных американских чиновников заявил Associated Press, что хотя Вашингтон и другие члены ООН неоднократно выражали разочарование международной организацией, цель Совета мира не стать ее заменой.

Приглашение стать частью Совета мира по сектору Газа, который позднее войдет в более широкую структуру его нового Совета мира, получили Милей, премьер-министр Канады Марк Карни и лидеры нескольких европейских стран.

Bloomberg также пишет, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также был приглашен стать членом Совета. Пока неизвестно, дал ли последний свое согласие или нет.

Кроме того, Турция и Египет подтвердили, что их лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси получили приглашения присоединиться к Совету мира. Чиновник Евросоюза сообщил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может стать представителем ЕС в Совете мира. Четыре источника рассказали Reuters, что лидеры Франции, Германии и Австралии также были приглашены в Совет, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Совет мира и Палестина

Ранее Трамп объявил, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет одним из основателей исполнительного Совета мира наряду с зятем американского президента Джаредом Кушнером, госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Также были названы гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

Многие из этих фигур также были назначены в отдельный исполнительный совет по Газе, который должен контролировать технократический комитет палестинцев — Национальный комитет по управлению Газой. Ожидается, что комитет будет управлять регионом вместо ХАМАС.

В состав исполнительного совета входят Блэр, Кушнер и Уиткофф, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, катарский дипломат Али аль-Тавади, координатор ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Сигрид Кааг, министр государственного управления ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и израильско-кипрский миллиардер Якир Габай.

Однако этот план, пишет Bloomberg, вызвал резкую критику со стороны сторонников Палестины и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Объявление о составе исполнительного совета Газы, который подчиняется Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться с госсекретарем США по этому вопросу», — заявили в пресс-службе израильского премьера.