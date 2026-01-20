Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил подпись под соглашением о вступлении страны в Совет мира — с соответствующим предложением ранее выступил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщило национальное информационное агентство «БелТА».

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко назвал «враньем» информацию о том, для участия в Совете мира надо внести $1 млрд. «Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — сказал он.

Официальный представитель МИД Беларуси Руслан Варанков днем ранее сообщил, что белорусская сторона получила личное послание от Трампа, адресованное Лукашенко.

В этом обращении, как заявил дипломат, содержится предложение для Минска выступить в качестве одного из государств-учредителей новой международной структуры — Совета мира. Эта инициатива представлена в контексте усилий по урегулированию обстановки в секторе Газа.

По словам Варанкова, предложение было немедленно доведено до сведения белорусского президента. Лукашенко, как сообщил пресс-секретарь МИД, отнесся к полученной инициативе положительно.

Трамп объявил о создании новой международной структуры под названием Совет мира 16 января. Формальной целью организации заявлено обеспечение контроля за выполнением соглашений, касающихся сектора Газа, однако Трамп также говорит о ее миссии по «содействию мира» в других конфликтных регионах мира.

Инициатива возникла на фоне обсуждений в ООН вопроса о временной международной администрации для Газы. Проект Трампа предполагает создание не временного органа, а полноценной международной организации с собственным уставом, правилами и членством.

Согласно подготовленной хартии, организация призвана поддерживать стабильность и обеспечивать «устойчивый мир» в зонах конфликтов, писал Bloomberg. Отсутствие прямого упоминания Газы в документе указывает на более глобальные амбиции проекта. По оценкам собеседников Financial Times, «Совет мира» может рассматриваться как попытка создания более гибкой альтернативы Совету Безопасности ООН, чью работу Трамп неоднократно критиковал.

Организация будет работать по следующим принципам:

Каждая страна-участница имеет один голос.

Решения принимаются большинством голосов, но для вступления в силу должны быть одобрены председателем совета, которым стал Дональд Трамп. Он же утверждает окончательный состав членов.

Планируется проводить голосования не реже раза в год и квартальные рабочие встречи. Дополнительные заседания может созывать председатель.

По данным СМИ, для получения статуса постоянного члена Совета страна должна сделать взнос в размере $1 млрд в течение первого года. Все собранные средства направятся на восстановление Газы. Также предусмотрено бесплатное временное членство сроком на три года.

Белый дом уже объявил состав исполнительного совета проекта. Помимо председателя Дональда Трампа, в него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга и другие высокопоставленные лица.

Согласно данным Bloomberg и Axios, приглашения на участие в Совете были направлены представителям Еврокомиссии и почти 50 странам, включая Россию, Беларусь, Китай, Индию, Бразилию, Израиль, а также ряд европейских и азиатских государств. О готовности поддержать инициативу заявили лидеры Венгрии, Вьетнама, Армении и ОАЭ.

В то же время, как сообщает Bloomberg, такие страны, как Франция, Великобритания, Германия и Канада, либо уже отказались, либо склоняются к отказу, опасаясь, что проект подрывает роль ООН и имеет цели, выходящие за рамки ближневосточного урегулирования.

В Кремле RTVI сообщили, что изучают детали инициативы.