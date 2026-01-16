Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о создании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа. По данным Axios, в составе совета, могут быть представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Турция.

«Для меня большая честь объявить, что Совет мира был сформирован», — написал американский лидер.

По его словам, состав совета объявят в ближайшее время.

«Я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет, когда-либо собранный в любое время и в любом месте», — добавил Трамп.

Axios писала, что первое заседание органа может состояться в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

В октябре 2025 года было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Тогда же стало известно, что возглавлять Совет мира будет Трамп.

14 января власти США официально объявили о начале второго этапа разрешения конфликта в Газе. План, представленный Вашингтоном, включает в себя переход к разоружению палестинских радикальных формирований, созданию технократической администрации и реконструкции сектора.

Ранее бывший командующий Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что во время боевых действий на территории сектора Газа погибло более 200 тысяч палестинцев — то есть свыше 10% от общей численности местного населения. Обнародованные им данные совпадают с теми, что ранее опубликовал Минздрав Палестины. Приблизительно такие же оценки числу погибших давали представители различных международных правозащитных организаций. Израильские власти при этом отрицают, что с начала обострения конфликта после 7 октября 2023 года было убито так много палестинцев: по их словам, подобные заявления являются продуктом пропаганды ХАМАС.