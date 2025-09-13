В результате боевых действий в секторе Газа было убито или ранено более 200 тыс. человек, или свыше 10% от общего числа населения региона (2,2 млн человек). Об этом, как передает Ynet, заявил бывший командующий Армии обороны Израиля Герци Халеви.

В январе Халеви подал в отставку, признав ответственность за неудачу израильских военных 7 октября 2023 года, когда страна подверглась атаке палестинской группировки ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил генерала за его руководство израильской армией во время войны. В марте Халеви покинул пост.

Свое заявление о том, что в результате боевых действий погибло более 200 тыс. палестинцев, генерал сделал во время публичной встречи с жителями Израиля на юге страны.

По его словам, военные юристы никак не влияли на принятые в ЦАХАЛ решения, включая его собственные и лишь должны были объяснить миру, что Израиль действует законно.

«Около полутора лет мы наносили масштабные удары по всему Ближнему Востоку. Я ни разу не сталкивался с ограничениями. Юристы лишь сообщали нам, можно ли что-то обосновать с международной точки зрения, что очень важно для Израиля. В секторе Газа проживает 2,2 миллиона человек. Более 10% из них были убиты или ранены. Это не гуманная война, но все, что мы делаем, соответствует международному праву», — сказал он.

The Guardian уточняет, что число, названное офицером, важно, поскольку оно близко данным Минздрава Палестины, которые, в свою очередь, подтверждены международными гуманитарными организациями.

При этом Израиль официально отвергает эти цифры, считая их частью пропаганды ХАМАС.

Также бывший командующий заявил, что хотя никто из сторон «не действует мягко».

«Это не мягкая война. Мы сняли перчатки с первой минуты. К сожалению, не раньше», — сказал Халеви.

В материале отмечается, что генерал тем самым намекнул: Израиль должен был действовать гораздо жестче по отношению к ХАМАС еще до их нападения 7 октября 2023 года (когда стороны начали боевые действия, которые длятся до сих пор).

Израильский адвокат по правам человека Михаэль Сфард, комментируя The Guardian слова Халеви, сообщил, что слова генерала «подтверждают, что юридические советники служат штампами для одобрения».

«Генералы видят в них “обычных” советников, чьи советы можно принять или отклонить, а не профессиональных юристов, чьи правовые позиции представляют границы того, что допустимо и что запрещено», — сказал Сфард.

По официальным данным, с начала конфликта между Израилем и ХАМАС, в Палестине погибли 64 718 палестинцев, 163 859 получили ранения.

По разным сведениям, под завалами остаются тела тысяч погибших. 12 сентября сообщалось о минимум 40 жертвах израильского авиаудара в районе Газы.

The Guardian уточняет, что Минздрав Палестины не разделяет погибших на мирных граждан и боевиков ХАМАС.

«Но просочившиеся данные израильской военной разведки о жертвах до мая этого года предполагают, что более 80% погибших были гражданскими лицами», — говорится в статье.