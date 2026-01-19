Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос RTVI о том, планирует ли Россия заплатить $1 млрд за постоянное место в Совете мира по сектору Газа.

«Мы пока проясняем детали этой инициативы», — сообщил RTVI пресс-секретарь президента России.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что США по дипломатическим каналам предложили президенту России Владимиру Путину войти в состав Совета мира. До этого сообщалось, что аналогичное приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также приглашение направили и президенту Беларуси Александру Лукашенко.

16 января Белый дом обнародовал состав Совета мира. В его учредительный исполнительный совет вошли: госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Гэбриел. Председателем Совета мира будет сам Дональд Трамп.

18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава Совета мира сообщило, что президент США просит страны, которые хотят получить постоянное членство, внести не менее $1 млрд. Для остальных же будет действовать трехлетний срок. При этом решать, кого приглашать в Совет мира, будет сам Трамп как первый председатель Совета.

Тони Блэр, уже назначенный в исполнительный совет, дистанцировался от требования по выплате $1 млрд. Его представитель заявил, что эти вопросы стоит адресовать администрации Трампа.