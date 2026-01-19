США предложили по дипломатическим каналам президенту России Владимиру Путину войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом заявил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — отметил представитель Кремля.

Состав Совета мира по сектору Газа был обнародован Белым домом 16 января. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Председателем будет президент США Дональд Трамп, а главой Национального комитета по управлению и координации анклава (NCAG) — экс-замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Ранее стало известно, что Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом сообщил представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай. Он добавил, что республике предложили войти в круг государств-учредителей.

«В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности», — добавил Желдибай.

Кроме того, о готовности войти в Совет мира по приглашению Трампа уже заявила Венгрия. Глава МИД республики Петер Сийярто сообщал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан принял предложение президента США, поскольку Будапешт осознает связь между миром на Ближнем Востоке и безопасностью Центральной Европы.

Кроме того, приглашения получили лидеры Италии, Бразилии, Аргентины, Канады, Катара, Пакистана, а также король Иордании Абдалле II.

По данным Bloomberg, Совет мира — это международная организация, «стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

При этом агентство утверждает, что администрация Трампа предлагает странам-кандидатам Совете мира внести взнос в размере в $1 млрд. Согласно проекту устава, президент США будет исполнять обязанности первого председателя группы и будет решать, кого приглашать в члены организации.

Как отмечает Bloomberg, «критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника ООН», которую он давно критикует.