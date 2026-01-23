Сумма российских активов, которые остаются замороженными в США еще со времен прежней администрации Джо Байдена, составляет немногим менее $5 млрд. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Точную сумму тоже называть не буду. Скажу, что это [замороженные активы РФ] чуть меньше, чем пять миллиардов долларов», — заявил представитель Кремля.

Закон H.R.8038, принятый Конгрессом США в апреле 2024 года при Байдене, разрешил во внесудебном порядке передавать Украине замороженные с 2022 года российские активы или прибыль от них. Раздел «Перепрофилирование российских суверенных активов» закона содержит следующие данные: «По всему миру заблокировано около $300 млрд государственных активов России. Сообщается, что лишь небольшая их часть, от 1 до 2%, или от $4 до 5 млрд, подпадает под юрисдикцию Соединенных Штатов».

Песков напомнил, что именно из этих активов российским руководством решено внести $1 млрд в организованный президентом США Дональдом Трампом Совет мира. При этом он назвал активы «арестованными» и «незаконно удерживаемыми на территории США».

Помимо этого, заблокированные в США активы могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий, продолжил глава пресс-службы российского лидера.

«В этом контексте сейчас могу сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Варианты использования российских средств, замороженных в США, ранее предложил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России 21 января.

Он подтвердил, что получил от Трампа личное приглашение присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре Совет мира. Он рассказал, что в этом предложении речь идет прежде всего об урегулировании на Ближнем Востоке и решения гуманитарных проблем в секторе Газа.

«Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин.

Следом он озвучил планы на остальную часть активов.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — сообщил глава государства.

На следующий день, 22 января, в Москве состоялась новая встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Среди прочего на ней была акцентирована готовность Москвы направить $1 млрд из замороженных средств в бюджет Совета мира, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он повторил, что остальные деньги можно направить на восстановление в Донбассе после подписания российско-украинского мирного договора.