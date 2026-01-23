Дональд Трамп начал 2026 год с воплощения новой идеи, призванной изменить мировой порядок. Президент США объявил о создании Совета мира, для вступления в который нужно заплатить $1 млрд. На форуме в Давосе он подписал устав Совета, куда позвали около 60 стран. Интерес к проекту проявляют и в Москве: Трамп лично пригласил российского коллегу Владимира Путина. Чем Совет мира отличается от привычных международных площадок, действительно ли он «заменит собой» ООН и зачем России в нем участвовать, RTVI рассказал эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Что такое Совет мира по Трампу

Анонсируя создание Совета мира, Дональд Трамп сообщил, что организация займется восстановлением сектора Газа в рамках его мирных ближневосточных инициатив. Однако этот механизм в перспективе способен стать инструментом урегулирования кризисов и в других странах, таких как Венесуэла или Украина, рассказал RTVI Андрей Кортунов.

По его мнению, формально идею американского президента не стоит считать альтернативой ООН. Эксперт напомнил, что в ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2803, в которой поддержавшие ее стороны приветствовали усилия президента США по созданию подобной структуры.

«Но, конечно, само решение о создании Совета отражает определенное разочарование в том, как в последние годы функционировали ООН и ее Совет Безопасности. Особенно в том, что касается урегулирования самых острых, самых болезненных конфликтов», — сказал Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что в вопросах урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и российско-украинского противостояния Совбез ООН оказался «фактически парализованным», поскольку его постоянным членам, обладающим правом вето, до сих пор никак не удавалось достичь консенсуса.

По словам Кортунова, Совет мира Трампа отличается от традиционных международных и региональных институтов тем, что основан на других принципах. В противоположность объединениям, которые базируются на общих ценностях, этот проект представляет собой коалицию отдельных участников, готовых присоединиться лично к Дональду Трампу.

При этом практически все традиционные союзники США отказались участвовать в работе Совета мира, обратил внимание собеседник RTVI.

«В случае с идеей Трампа во главу угла ставится подход не институциональный, не проработка различных процедур и механизмов принятия решений, а проектный, когда участники собираются вокруг конкретных проектов, причем не обязательно только государства. Это может быть и формат государственно-частного партнерства с подключением бизнеса», — продолжает Андрей Кортунов.

Расхождение Совета мира с традиционными международными площадками состоит в том, что центральную роль в нем, вероятно, будут играть инвестиционные и коммерческие проекты, допустил эксперт.

Еще одно отличие — авторитарность структуры. Возглавивший ее Трамп обладает карт-бланшем на принятие решений, включая право вето на любые инициативы, выдвигаемые в рамках Совета мира. Его должность руководителя этой структуры, по сути, может быть пожизненной и даже не связанной с нахождением на посту президента США.

«Можно сказать, что предпринимается попытка заложить основы для новых механизмов безопасности и развития, которые должны, если не заменить, то, по крайней мере, дополнить существующие институты, существующие организации и существующие международные практики», — подытожил Андрей Кортунов.

Зачем России спонсировать Совет мира

22 января в Москве прошел очередной раунд российско-американских переговоров по Украине. На встрече с президентом России Владимиром Путиным со стороны США присутствовал новый участник — старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, который в том числе занимается делами Совета мира.

Во время переговоров речь зашла и об этой организации, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В преддверии встречи с американцами Путин заявил о готовности Москвы выделить на инициативу Трампа $1 млрд из замороженных российских активов. Как сообщают СМИ, именно эту сумму президент США запрашивает за постоянное членство в своем Совете мира.

А во время беседы в Кремле с главой Палестины Махмудом Аббасом президент России заявил, что выделенные Совету мира российские средства должны быть направлены на поддержку палестинского народа, «на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины».

Подобный шаг Москвы — это «жест доброй воли», считает Андрей Кортунов. По его мнению, вернуть в Россию заблокированные в США деньги «в любом случае было бы очень трудно, если вообще возможно».

«Такое решение, наверное, является еще и попыткой расширить спектр российско-американского взаимодействия. То есть, при всей центральности украинского вопроса, все-таки российско-украинский конфликт — это, пусть и самый главный, но не единственный аспект двусторонних отношений», — отметил эксперт.

По словам Кортунова, на протяжении последнего года пребывания Трампа у власти Москва последовательно стремилась «расширить портфель политических инвестиций» в отношениях с Вашингтоном. Еще одним инструментом для этого и может стать подключение России к работе Совета мира во главе с президентом США.