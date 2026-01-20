Президент США Дональд Трамп подтвердил, что направил российскому коллеге Владимиру Путину приглашение войти в состав «Совета мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа, пишет Reuters.

«Путин был приглашен присоединиться к Совету мира [по Газе], — говорится в материале (цитата по РИА Новости).

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что США по дипломатическим каналам предложили российскому лидеру войти в состав Совета мира. До этого сообщалось, что аналогичное приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также приглашение направили и президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Состав Совета мира по сектору Газа был обнародован Белым домом 16 января. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Председателем будет президент США , а главой Национального комитета по управлению и координации анклава (NCAG) — бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

18 ноября Bloomberg со ссылкой на проект устава Совета мира сообщило, что президент США просит страны, которые хотят получить постоянное членство, внести не менее $1 млрд.

Песков, отвечая на вопрос RTVI, планирует ли Россия заплатить $1 млрд за постоянное место в Совете мира по сектору Газа, сказал, что Москва пока проясняет детали инициативы.