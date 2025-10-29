Минтруд предложил увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс разрешений. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Более 1 млн иностранных специалистов в год

Речь идет о специалистах из «визовых» стран дальнего зарубежья, включая Китай, Индию, Малайзию, Бангладеш и государства Африки. Квота для иностранных сотрудников ежегодно формируется на основе заявок российских компаний, в 2025-м она составляла 234,9 тыс.

Согласно проекту, наибольшее число квот могут выделить для рабочих «пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и <…> родственных занятий» (71 088), специалистов в сфере строительства (55 312), сотрудников металлообрабатывающего и машиностроительного производства, механиков и ремонтников (45 391).

Как отмечает «Коммерсантъ», власти намерены более активно развивать квотирование и организованный набор мигрантов, для регулирования которого МВД создает отдельный закон. Ведомство рассчитывает, что в перспективе с помощью этого механизма можно будет привлекать более миллиона иностранных специалистов в год.

Сейчас на работу в Россию в общей сложности приезжают около 3,5 млн человек, отмечает «Ъ».

«Механизм доставки» работников

Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов в беседе с «Коммерсантом» заявил, что оргнабор мог бы работать как «механизм доставки» работников для крупных предприяти.

«Для малого и среднего бизнеса этот инструмент может оказаться неудобным, особенно если таким предприятиям вменят строительство общежитий для мигрантов и контроль их передвижения за пределами рабочего места», — предупредил он.

Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Чудиновских напомнила, что до 2007 года в России привлекали иностранцев к работе под индивидуальные предприятия, но этот механизм «работал с перебоями».

«Его отменили и перешли к либерализации рынка труда мигрантов, в том числе с помощью патентов. Зачем возвращаться к механизму, который избыточно зарегулирует миграцию и увеличит коррупционные риски?» — задалась вопросом собеседница газеты.

В июле Госдума приняла закон, который освобождает иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, российской истории и основ законодательства. Действие документа не касается иностранцев, чья работа связана с социальным взаимодействием и коммуникацией с гражданами России: водителей, продавцов и медработников. В августе Минтруд сообщил, что подготовил проект приказа, который запрещает нанимать на эти должности иностранцев из визовых стран, которые не знают русский язык.

Как власти регулируют трудовую миграцию

В середине октября президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026—2030 годы. В документе прописано, что органы власти должны обеспечить ускоренный переход к целевому организованному набору иностранных работников, прежде всего, приезжающих без виз. Им будет дана возможность работать «у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу».

Как отмечается в концепции, восполнение населения России и обеспечение ее экономики трудовыми ресурсами должно происходить в основном благодаря «естественному воспроизводству». Трудовая миграция в свою очередь должна быть лишь вспомогательным средством на период дефицита собственных ресурсов.

Власти ожидают, что в результате утвержденной миграционной политики к 2030 году, в частности, снизится число нелегальных мигрантов и доля нелегалов в трудовой сфере, вырастет целевой набор иностранных граждан на работу, а также число переселившихся в Россию иностранцев, разделяющих «традиционные ценности».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать эффективную систему оргнабора трудовых мигрантов. По его словам, иностранный специалист должен находиться в стане строго в соответствии с условиями трудового договора и «немедленно покидать» ее территорию, когда задачи будут выполнены.

Медведев убежден, что такой механизм позволит предотвращать конфликты и «снимать напряженность в обществе, которая достаточно серьезная по этому поводу». Он добавил, что в нынешних реалиях бесконтрольная и нелегальная «крайне выгодна» враждебным России силам, террористическим и экстремистским организациям, и призвал с этим бороться.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на заседании Совета при президенте по демографической и семейной политике 23 октября, что Россия должна привлечь миллионы квалифицированных мигрантов, чтобы выйти на темпы роста не ниже 3% и справиться с экономическими вызовами ближайшего десятилетия, передает Frank Media.

По словам Грефа, дефицит рабочей силы в ближайшие годы может составить от 2,8 до 5 млн человек, и компенсировать его можно только за счет притока иностранных граждан.

«Мы входим в десятку доноров по количеству мигрантов, но, к сожалению, идет негативный отбор: мы привлекаем низкоквалифицированную рабочую силу и теряем высококвалифицированную. Все наше миграционное законодательство выталкивает иностранных студентов, вместо того чтобы удерживать их», — сказал глава Сбербанка.

Греф добавил, что по итогам 2025 года рост российской экономики ожидается на уровне 0,8%, тогда как среднемировые темпы составляют около 3,2% в год до 2030 года.