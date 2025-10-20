Суммарный вклад разных категорий мигрантов в экономику Москвы составляет 23-25%. Об этом говорится в исследовании экономистов НИУ ВШЭ, с которым ознакомился Forbes. Из него следует, что объемы доходов столицы от труда мигрантов превышают расходы.

Авторы исследования выделили пять групп занятых в Москве: москвичи,

постоянные мигранты (переехавшие в Москву из других регионов или стран не более пяти лет назад),

маятниковые мигранты (работающие в Москве, которые живут в другом регионе, но ежедневно ездят в столицу),

вахтовые мигранты (один или несколько раз в неделю ездят в Москву работать, но живут в другом регионе),

международные мигранты (иностранные граждане, приехавшие на определенный срок для работы).

C 2017 по 2023 год суммарный вклад мигрантов разных категорий в экономику Москвы стабильно составлял не менее 20% валового регионального продукта (ВРП), говорится в исследовании. Ежегодно он составлял 23-25%, за исключением 2020-го — во время пандемии COVID-19 показатель снизился до 20%.

В период с 2017 по 2023 год доля москвичей среди всех занятых составляла около 75-77%, тогда как на постоянных мигрантов приходилось 3-4%. В то же время доля маятниковых мигрантов — 8—9% от общего числа занятых, вахтовых — 6—8%, международных — 8—11%. Оценка не учитывает статистику нелегальной миграции.

Самый крупный вклад в экономику Москвы внесли постоянные жители города — около 79—80% производства ВРП. Маятниковые и вахтовые обеспечивают около 14-15%, а международные — до 7,9%.

В результате сравнения со статистическими данными других стран вклад мигрантов в экономику Москвы оказался на уровне других мегаполисов. Например, в Нью-Йорке и Лондон он оценивается в 22%, рассказал заведующий лабораторией доказательной экономики Института Гайдара Антон Белоглазов. Однако если в западных столицах основная часть вклада в экономику города создается высококвалифицированными иммигрантами, то в Москве — внутренними и трудовыми мигрантами, занятыми в строительстве, транспорте и сфере услуг.

«Мигрантоемкие» отрасли

Исследователи отмечают, что вклад в экономику города зависит от отрасли. Так, жители Москвы обеспечивают более 80% производства в области информации и связи, до 92% в социальной сфере и до 90% в секторе финансов и страхования.

В свою очередь международные мигранты практически не представлены в социальной сфере и профессиональной деятельности. Они вносят наибольший вклад в сферах строительства (15-33%), торговли (6—12%), а также прочих отраслях (5—14%). Последняя категория включает в себя сферы обеспечения электроэнергией, водоснабжения, сельского хозяйства, гостиниц и общепита.

Сколько получают мигранты

В исследовании указано, что все группы мигрантов, за исключением постоянных, обеспечивают уровень доходов в бюджет, который превышает расходы в два-три раза. В то же время связь между оплатой и производительностью зачастую нарушена: мигранты нередко получают меньше при сопоставимой или большей выработке.

«В среднем оплата труда международных мигрантов составляет порядка 70% зарплаты москвичей. Наименьшие различия наблюдаются в строительстве, где мигранты получают 93% от московского уровня, а наиболее высоки различия в высокооплачиваемых секторах — более чем на 50% (финансы, информационные технологии, профессиональная деятельность и т.д.)», — пишет Forbes, отмечая, что такая диспропорция наблюдается и в международной практике.

Результаты исследования отражают не столько распределение доходов между группами работников, сколько их реальный производственный вклад, отметил Белоглазов.

Ужесточение миграционной политики

После теракта в «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняются нескольких граждан Таджикистана, власти ужесточили миграционное законодательство. В феврале 2025 года в России ввели режим высылки, который распространяется на тех, кто попал в реестр контролируемых лиц. Им запрещено в том числе получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.

Кроме того, был ограничен максимально возможный срок пребывания в России — если раньше иностранцы могли находиться на территории страны в течение полугода, то сейчас на это отводится не более 90 суток.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто не узаконил свой статус в России, обязаны покинуть Россию. Он напомнил, что в сентябре 2025 года закончился срок пребывания граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.