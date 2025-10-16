Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026—2030 годы, документ опубликован на сайте Кремля. В Госдуме заявили RTVI, что в документе особое внимание уделено вопросам, касающимся членов семей мигрантов и напряженности в обществе из-за этнических анклавов. Какие особенности новой миграционной стратегии России — в материале RTVI.

«Лед, наконец, тронется»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов отметил, что в концепции есть три принципиальных положения, о которых его фракция говорила много лет.

«Первое: давайте все-таки прекращать вот эту патентную систему. Если действительно необходимы рабочие руки, давайте конкретно: приехали, заработали и уехали без всяких семей», — сказал он журналистам.

Второй вопрос, по его словам, касается семей мигрантов, которые становятся дополнительной нагрузкой на социальную сферу в России, особенно в условиях СВО.

«Ну не нужна нам такая нагрузка в условиях непростых, а условия непростые здесь с войной, которую мы называем специальной военной операцией», — заявил Миронов.

Третьим вопросом, который учитывает новая концепция, лидер СРЗП назвал проблему этнических анклавов.

«Зачем нам эти уже практически населенные пункты, заполненные не гражданами России, заполненные людьми, чуждыми нашей культуре, нашим традициям, нашей религии? И президент тоже об этом говорит, за это ему огромные слова благодарности», — подчеркнул Миронов.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI высказал мнение, что новая концепция отвечает сегодняшним реалиям и продолжает курс на регулирование миграционного процесса, прежде всего, в сфере трудовой миграции. По его словам, это делается «в русле обеспечения потребностей сегодняшних работодателей, в том числе с ответственностью работодателя за приглашенных лиц».

«Отдельное внимание — вопросам, касающимся членов семей мигрантов, их нахождения в обществе. Вопрос, связанный с напряженностью в обществе относительно компактного проживания мигрантов с соответствующим поведением представителей отдельных государств — так называемые анклавы, вопрос контроля, вопрос безопасности, вопрос противоправной деятельности находят раскрытие в концепции», — перечислил Нилов.

Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в комментарии RTVI назвала новую миграционную концепцию «действительно долгожданным документом» и выразила надежду, что «лед, наконец, тронется».

«Можно сказать, что мы его родили всем обществом. И те тезисы, которые мы там видим, и те положения, которые утверждены президентом, они, конечно, вызывают глубокое удовлетворение», — сказала она.

Как отметила Авксентьева, депутаты активно работали над концепцией вместе с правительством.

«Мы не просто ждали, мы <…> вносили новые инициативы для того, чтобы привести эту сферу в какой-то понятный, прозрачный вид, для того, чтобы прежде всего, конечно, усилить безопасность в нашей стране», — указала она.

О чем сказано в концепции миграционной политики

В концепции миграционной политики на ближайшие пять лет, утвержденной указом президента от 15 октября 2025 года, сказано, что она призвана обеспечить приоритет российских граждан и национальный рынок труда, защищать и сохранять русский язык, русскую культуру и историко-культурное наследие народов России, составляющих основу ее культурного кода.

В документе говорится, что восполнение населения России и обеспечение ее экономики трудовыми ресурсами должно происходить в основном благодаря «естественному воспроизводству», а трудовая миграция должна быть лишь вспомогательным средством на период дефицита собственных ресурсов.

В то же время миграционная политика должна всячески способствовать добровольному переселению соотечественников, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе из-за рубежа, а также иностранцев, способных «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества». В частности, власти обещают способствовать переезду иностранных граждан, разделяющих «традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Как ожидается, в результате миграционной политики, которая намечена в концепции, к 2030 году будут следующие результаты:

— снизится число нелегальных мигрантов и доля нелегалов в трудовой сфере;

— снизится этническая преступность;

— будет меньше детей иностранцев, которые не ходят в школу;

— вырастет целевой набор иностранных граждан на работу исходя из потребностей российской экономики;

— будет больше студентов-иностранцев в вузах и научных организациях;

— вырастет число переселившихся в Россию иностранных граждан, разделяющих «традиционные ценности».

Как прописано в концепции, для упорядочения трудовой миграции органы государственной власти обеспечат ускоренный переход к целевому организованному набору иностранных работников, прежде всего, приезжающих без виз. Им будет дана возможность работать «у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу».

В документе перечислены дополнительные меры, которые необходимо принять в течение ближайших лет. Речь идет о том, чтобы ужесточить ответственность для работодателей, ограничить пребывание в России членов семей мигрантов, которые нигде не работают и не учатся, а также не допускать появления этнических анклавов, где граждане других государств живут обособленно.

Основой госконтроля в сфере миграции должны стать цифровые системы и сбор биометрических данных. Правительству поручено до 31 декабря 2025 года утвердить план мероприятий по реализации концепции.

В сентябре на встрече с лидерами фракций Госдумы Путин назвал миграционную сферу «крайне чувствительной» для граждан России. Президент подчеркнул, что наличие проблем в ней нельзя игнорировать ни на местном, ни на федеральном уровнях.